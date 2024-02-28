"Kıbrıs sorunu en nihayetinde çözülmeli"

Güney Kıbrıs'ı ziyaret eden İtalyan Cumhurbaşkanı Mattarella, Kıbrıs sorununun en nihayetinde çözülmesi gerektiğini söyledi

İtalyan Cumhurbaşkanı Sergio Mattarella, Güney Kıbrıs’ta Pazartesi günü yaptığı temaslar çerçevesinde Rum Yönetimi Başkanı Nikos Hristodulidis tarafından kabul edildi.

Güney'de yer alan haberlerde, ilk kez bir İtalyan Cumhurbaşkanının Güney Kıbrıs’ı ziyaret ettiği de ifade edildi.

Güney'de yayımlanan Fileleftheros gazetesi “İstenen Şey Türkiye’nin Masaya Oturması” başlığıyla yer verdiği haberinde, Rum kesiminin Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın müzakere masasında olmasını istediğini ve bunun yalnızca Avrupa Birliği (AB) aracılığıyla sağlanabileceğini ileri sürdü.

Gazete, Rum hükümeti açısından AB ile Türkiye arasında bir diyalog başlamasının Kıbrıs sorunundaki yeni çabada belirleyici faktör olabileceğini ve hükümetin önümüzdeki dönemde bu yönde hareket edeceğini de belirtti.

Hristodulidis’le başkanlık sarayında baş başa yaptıkları görüşmenin ardından yaptığı açıklamada, Kıbrıs sorununun çözümünün Akdeniz’deki denge açısından temel öneme sahip olduğunu dile getiren İtalyan Cumhurbaşkanı Mattarella, ayrıca "Türk işgalinin" 50’nci yılının tamamlamasıyla ilgili "üzücü yıldönümüne” atıfta bulundu.

Mattarella yalnızca Güney Kıbrıs için değil, tüm Akdeniz ve AB ülkelerinde denge açısından temel öneme sahip olan Kıbrıs sorununun en nihayetinde çözülmesi gerektiğini de dile getirdi.

Konuşmasında, İtalya’nın Kıbrıs sorununun BM kararlarıyla uyumlu olan iki kesimli iki toplumlu çözümüne desteğini de belirten Mattarella, buna paralel olarak BM Genel Sekreteri'nin Kıbrıs sorunuyla ilgili kişisel temsilcisinin adaya gelişini de selamlayarak, Holguin’in önünde zor bir iş bulunduğunu savundu.

Politis gazetesi ise “İtalya İki Kesimli İki Toplumlu Federasyon Çözümünü Desteklediğini Belirtiyor” başlıklı haberinde, Hristodulidis ile Mattarella arasındaki görüşmede Kıbrıs sorunu ve enerji konusu gibi ortak ilgi alanları ve Avrupa-Türk meselelerinin yanı sıra Ukrayna meselesi, mülteci konusu ve aynı zamanda Gazze’deki durumun da bulunduğunu yazdı.

Rum kesiminin amacının, müzakerelerin yeniden başlaması yönünde adımlar atılması için Türkiye’ye yönelik nüfuzlarını kullanmaları amacıyla Avrupalı ortaklarıyla ilişkilerinden yararlanmak olduğunu kaydeden gazete, Rum Yönetimi’nin bu çerçevede hedefinin müzakerelerin Crans Montana’da kaldığı yerden başlaması olduğunu ve iki devletli çözümün Rum kesimi için başlangıç noktası teşkil edemeyeceğini yeniden vurguladığını iletti.

