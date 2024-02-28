Varillerin arasından Kuzey'e bakış

Mattarella ile Hristodulidis, Lefkoşa'da tampon bölgeye yürüdü, RMMO’nun Yeşil Hat'tın paralel yolundaki nöbet kulübesine gitti, varillerin arasından Türk tarafını izledi

Güney Kıbrıs'ı ziyaret eden İtalyan Cumhurbaşkanı Mattarella, Rum YönetimiBaşkanı Nikos Hristodulidis’le önceki gün yaptığı görüşmenin ardından Lefkoşa Rum Belediyesini ziyaret etti.Mattarella ile Hristodulidis, Lefkoşa Rum belediye başkanıyla birlikte “Tempon sokağında” yürüdü ve oradan da RMMO’nun Yeşil Hat'tın paralel yolundaki nöbet kulübesine gitti.Mattarella, bölgedeki varillere ve yenilenmiş binalara baktı.Lefkoşa Rum Belediye Başkanı Konstantinos Yorgacis ise bölgenin yenilenmesinin yanı sıra “start up” işletmeleriyle bir mahalle yaratılması ve Lefkoşa’nın kuzey kesiminde de buna denk gelen bir şey meydana getirilerek Kıbrıs Türk girişimciliğinin de güçlendirilmesi hedefini izah ettiğini belirtti.Güney'de yayımlanan Fileleftheros gazetesi, Rum Yönetimi Başkanı Hristodulidis’in ise bu noktada “problem hiçbir zaman Kıbrıslı Rumlar ile Türklerin ilişkileri değildi, problem Türkiye’dir” demek için araya girdiğini ekledi.