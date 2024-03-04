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Kıbrıs açıklarında Navtex tansiyonu

Türkiye'nin Kıbrıs Cumhuriyeti'nin yetki alanındaki deniz alanında bir Navtex düzenleme eylemine gittiği, Rum tarafının da derhal bir Navtex karşıtı bildiri yayınladığı ifade edildi

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Kıbrıs açıklarında Navtex tansiyonu
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Rum Yönetimi, Türkiye’nin Doğu Akdeniz’de yeni Navtex yayınladığını iddia ediyor ve ‘ Biz de karşı navtex yayınladık” diyor
Rum Başkan  Nikos Hristodulidis, Türkiye'nin Kıbrıs Cumhuriyeti'nin yetki alanındaki deniz alanında bir Navtex düzenleme eylemine gittiğini iddia etti.
Hristodulidis, kendilerinin de derhal bir Navtex karşıtı bildiri yayınladığını söyledi.
Rum Lider, “Türk Navtex'inin yayınlanması kesinlikle Kıbrıs sorununa ilişkin müzakerelerin yeniden başlatılmasına yardımcı olmuyor” dedi
Hristodulidis, “ Navtex karşıtı yayın yaparak tepki gösterdik, burası Kıbrıs Cumhuriyeti'nin yetki alanıdır ve her zaman bu bağlamda tepki veririz" diye konuştu.
Hristodulidis, bu eylemlerin müzakerelerin yeniden başlatılmasına yardımcı olup olmadığı sorulduğunda ise "Kesinlikle değil, bu Türkiye'nin ortak taktiği. Bu yüzden hemen tepki gösterdik" dedi.
 
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