"Büyük bir fırsatımız var"

Avrupa Komisyonu Yapısal Reform Destek Bölümü Genel Müdürü Mario Nava, BM Genel Sekreterinin temsilci atamasının sonrasında olumlu bir enerji gördüğünü söyledi ve “Önümüzdeki haftalarda yeni ve iyi bir dinamizm göreceğimiz konusunda gerçekten umutluyum” dedi

Avrupa Komisyonu Yapısal Reform Destek Bölümü Genel Müdürü Mario Nava, Kıbrıs sorunu, AB’nin Kıbrıs sorununa katkısı ve Kıbrıs Rum tarafının talebi olan AB Kıbrıs Temsilcisi atanması konusuna da değindi.

“AB’nin, BM Genel Sekreteri’nin Kişisel Temsilcisi’ne nasıl bir katkı koyabileceği” şeklindeki soruya Nava, “BM temsilcisiyle birçok kez konuştukları, Kuzey Kıbrıs’ta bulunan ve 20 kişinin çalışmakta olduğu AB ofisinin kendisinin hizmetinde olduğunu dile getirdikleri” yanıtını verdi.

AB’nin uzun yıllardır burada olduğunu ve yeniden birleşme için çalıştığını vurgulayan Nava, “Yeniden birleşmeyi kolaylaştırmak adına gerçekten mümkün olan her şeyi yapıyor olduklarını ve şu anda önemli olan şeyin, BM temsilcisinin çalışmasına katkı koymak olduğunu” ifade etti.

Nava: “Şu an için güçlerimizi, BM temsilcisinin çalışmasını kolaylaştırmaya adadık” şeklinde konuştu.

Gazetenin “Ersin Tatar’ın açıklanmış tezlerinde bir değişiklik görüyor musunuz?” şeklindeki sorusuna karşılık ise Nava şunları söyledi:

“Temsilcinin atanması ve açıklanan 14 maddelik önlemler Kıbrıs sorununa, Kıbrıs sorunu hakkındaki konuşmalara olumlu bir enerji verdi. Henüz bir şey söylemek için erken olduğunu düşünüyorum ama taraflarda konuşmak yönünde bir tercih görüyorum. Sanırım bu olumludur”.

Nava, BM Genel Sekreterinin temsilci atamasının sonrasında olumlu bir enerji ve dinamizm gördüğü şeklindeki yorumunun, Türkiye için de geçerli olduğunu ifade ederek “Önümüzdeki haftalarda ve aylarda yeni ve iyi bir dinamizm göreceğimiz konusunda gerçekten umutluyum” şeklinde konuştu.

BM’nin bu son girişiminin “Çok iyi ve Crans Montana’dan bugüne kadar görülmeyen bir girişim olduğunu” da öne süren Nava, “Şu anda bunu gerçeğe dönüştürmeye odaklanacağım. Büyük bir fırsatımız var.” ifadesini kullandı.

“Kıbrıs sorununun sadece iki toplumlu bir anlaşmazlık olmadığı, Türkiye’nin adayı işgal ettiği” şeklindeki bir "yorum soru" üzerine ise Nava şunları söyledi:

“Elbette 1974’te Kıbrıs’a Türk müdahalesiyle başladı ancak önemli olan şu andır. Gerçekçi olmalıyız ve elimizdekini idare etmeliyiz. Aynı durumda olan iki toplum var. Şükürler olsun ki barış içerisinde yaşıyorlar ancak şu an için yeniden birleşmeye dair bir yol haritası yok. İnsanların görüşlerini dikkate alarak bunu yapmaya çalışıyoruz. Halkın bizimle birlikte gelmesini sağlamak için çalışmalıyız.”