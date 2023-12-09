“Keşke müzakerelere yeniden başlasak”

Hristodulidis "Keşke siyasi irade olsa da süratle müzakerelere yeniden başlasak. Siyasi irade olsa 6 ay gerekmeyecek” dedi

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın 5’inci Yüksek Düzeyli İşbirliği Konseyi toplantısı için gittiği Yunanistan’da Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis ile görüşmesi ve yaptığı diğer temaslar Rum gazetelerinin manşetlerinde yer buldu.

Bazı gazeteler Erdoğan ile Miçotakis için Atatürk ve Venizelos benzetmesi yaparken, Rum Yönetimi Başkanı Nikos Hristodulidis'in beklediği olumlu sonucu bulamadığına dikkat çekildi.

Fileleftheros “Gündemde Kıbrıs Sorunu Olmaksızın ‘Sakin Sular’… İyi Niyet Gördüler” başlıklı haberinde, Türkiye Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın Yunanistan ziyaretinden “Kıbrıs sorunuyla ilgili yeni olgu ve iyimserlik iklimi ortaya çıkmadığını” yazdı.

Erdoğan’ın Atina ziyareti çerçevesinde yaptığı temaslardan “Kıbrıs sorununda olguları değiştirecek özlü herhangi bir şey" çıkmadığı, ortak basın toplantısında da “her birinin kendi tezini savunduğu” iddia edildi.

Miçotakis’in, telefon irtibatı kurduğu Rum Yönetimi Başkanına bilgi verdiğini yazan gazeteye göre, Miçotakis-Hristodulidis telefon görüşmesinden, Erdoğan ile baş başa görüşmede Kıbrıs sorunu ve BM Genel Sekreterinin temsilci ataması konularının gündeme geldiği ancak “özlü bir sonuç çıkmadığı" anlaşıldı.

Rum Yönetimi Başkanı Nikos Hristodulidis önceki gün Erdoğan-Miçotakis görüşmesi öncesinde yaptığı açıklamada “Türkiye-Yunanistan ilişkilerinin iyileşmesinin bizim çabamıza yardımcı olacağını düşünüyorum.. Atina’nın, Kıbrıs sorunu çözülmeden Türkiye ile ilişkilerde normalleşme olamayacağı tezi de biliniyor” diyerek görüşmeden “olumlu” sonuç çıkması ümidini dile getirmişti.

Bir gazetecinin, Kıbrıs Türk tarafının, BM Genel Sekreterinin atayacağı temsilcisinin görevinin süreli olmasını şart koştuğunu hatırlatması üzerine “Şart yok ancak açıklamaları işittim" dedi.

Türk tarafının federasyonu reddettiği hatırlatıldığında ise Hristodulidis, “Müzakerelerin yeniden başlama perspektiflerini araştırmak üzere temsilci atamasını umduğumuz Genel Sekreter, BM Güvenlik Konseyi’ne bağlıdır ve emirleri ondan alır, temsilcisi de aynı çerçevede hareket edecektir” yanıtını verdi.

Nikos Hristodulidis, Türk tarafının temsilciye onay verip vermediği sorusuna karşılık da kendilerine BM’den resmî bir bilgilendirme yapılmadığını söyleyerek “biraz sabır” tavsiye etti.

Rum lider "Keşke siyasi irade olsa da süratle müzakerelere yeniden başlasak. Siyasi irade olsa 6 ay gerekmeyecek” dedi.

