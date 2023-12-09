“1974’te mağlup olmadık, ihanete uğradık”

AKEL Genel Sekreteri Stefanos Stefanu, “1974 yılındaki savaşta mağlup olmadıklarını ama ihanete uğradıklarını hissettiklerini söyledi

Kıbrıslı Türkler ve Kıbrıslı Rumlar, Brüksel’deki etkinlik çerçevesinde bir araya gelerek Kıbrıs sorununun çözüm gerekliliğini ele aldı.

AKEL Genel Sekreteri Stefanos Stefanu da etkinlikte konuştu.

Stefanu, “zamanının Kıbrıs’ın, defakto bölünmenin uzantılarını ve sonuçlarını yaşayan Kıbrıslı Türklerin ve Kıbrıslı Rumların aleyhine çalıştığını” belirtti.

Haravgi gazetesi de Stefanu’nun Brüksel’de Avrupa Parlamentosu’nun Kıbrıs’taki kayıp kişilerle ilgili raportörü İsabel Santos yanı sıra AB-Türkiye Karma Parlamento Komisyonu Başkanı Sergey Lagodinsky ile görüştüğünü yazdı.

Stefanos Stefanu, Kıbrıs Türk liderliğinin kayıpların akıbetinin belirlenmesi çabalarının devam etmesi konusuna nasıl yaklaştığını görmeleri için, Santos’un kendilerini kısa süre önce Kıbrıs’a gerçekleştirdiği ziyarette Kıbrıs Türk toplumuyla yaptığı temaslar konusunda bilgilendirdiğini de söyledi.

Gazete, Stefanu’nun Avrupa Komisyonu'nun Yapısal Reform Destek Bölümü Genel Müdürü Mario Nava’yla yaptığı görüşmede ise, Güven Yaratıcı Önlemlerle (GYÖ) ilgili konuların ele alındığını belirtti.

Gazetede yer alan başka bir habere göre Stefanu önceki akşam Derinya’da gerçekleştirilen “Demokratik Direniş” konulu bir etkinlikte yaptığı konuşmada “1974 yılındaki savaşta mağlup olmadıklarını ama ihanete uğradıklarını hissettiklerini” öne sürdü.

