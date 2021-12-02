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"Kayıplar konusunun çözümlenmesi mümkün görünmüyor

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Avrupa Parlamentosu Sivil Özgürlükler Komitesi (LİBE) Başkanı aynı zamanda kayıplar raportörü olan Juan Fernando López Aguilar, insani sorun olan kayıplar konusunun çözümlenmesinin mümkün görünmediğini, ayrıca Türk tarafıyla iş birliğinin de memnun edici düzeyde olmadığını ileri sürdü

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"Kayıplar konusunun çözümlenmesi mümkün görünmüyor
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Avrupa Parlamentosu Sivil Özgürlükler Komitesi Başkanı Juan Fernando López Aguilar, Güney Kıbrıs’tan bir grup gazetecinin sorularını yanıtlarken kayıplar konusundan söz etti.

Alithia gazetesine göre, Avrupa Parlamentosu Sivil Özgürlükler Komitesi (LİBE) Başkanı aynı zamanda kayıplar raportörü olan Juan Fernando López Aguilar, insani sorun olan kayıplar konusunun çözümlenmesinin mümkün görünmediğini, ayrıca Türk tarafıyla iş birliğinin de memnun edici düzeyde olmadığını ileri sürdü.

AB tarafından verilen finansman ve faaliyetlere karşın birçok kaybın henüz tespit edilemediğin söyleyen Aguilar, ilerlemenin kaydedildiğini ancak kayıp ailelerinin hâlâ yakınlarının bulunmasını beklediğini söyledi.

Türkiye’nin, arşivleri açması konusunda ikna edilmesi çabalarına yönelik bir soru üzerine Aguilar, bunun çok da kolay olmadığını, Türkiye kanadından iş birliği yapma niyetini duymalarına karşın bu iş birliğinin memnuniyet verici düzeyde olmadığını savundu.

Kayıp kazılarıyla ilgili olarak Aguilar, kayıpların tümünün tespit edilmesinin mümkün olmadığını belirterek ülkesinin bu konudaki tecrübesinden söz etti.

Kıbrıs’ı geçmişte, LİBE ile birlikte iki kez ziyaret eden Aguilar, kayıplar konusunda sarf edilen çabalar konusunda bilgi almak için yeniden Ada’ya geleceğini söyledi.

Aguilar, 10 Aralık’ta Atina’da kayıplar ve insan hakları konusunda bir konferans düzenleneceğini de belirtti.

FOTİU

Gazete aynı haberinde, Rum Başkanlık İnsani Konular ve Dış Rumlar Komiseri Fotis Fotiu’nun açıklamalarına yer verdi.

Habere göre Fotiu, kayıplar konusunun çözümlenmesi için yıllardır sürdürülen çabalardan söz ederken kayıplar konusunu “kabul edilemez, insanlık dışı, doğal olmayan durum” olarak nitelendirdi.

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