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Polisten 'Çıkmaz sokak operasyonu'

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Polisten 'Çıkmaz sokak operasyonu'
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Lefkoşa Polis Müdürlüğü ve Narkotik ve Kaçakçılığı Önleme Müdürlüğü’ne bağlı ekipler tarafından dün akşam Lefkoşa’da gerçekleştirilen operasyon sonucu,41 yaşındaki M.A.’nın ikametgahında ve aracında yapılan aramada; 9 mm çapında üç adet tabanca ve tabancalara ait şarjör, 7.65 mm çapında 26 adet canlı mermi, yaklaşık 25 gr. ağırlığında kokain, yaklaşık 10 gram ağırlığında hintkeneviri türü uyuşturucu olduğuna inanılan madde üzerlerinde uyuşturucu madde kalıntısı olduğuna inanılan 1 adet nargile, adet pipo ve 2 adet hassas terazi ile uyuşturucu madde satışından elde edildiğine inanılan 19.000TL, 1180 Stg, 3500 Euro ve 532 Dolar bulunarak emare olarak alındı.
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