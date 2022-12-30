Kayıplar konusunda çok önemli bilgiler ele geçirildi

Kayıp Şahıslar Komitesi Rum Üyesi Pandelidis, kayıplar konusunda ellerine çok önemli bilgiler ulaştığını ve 2023’te büyük ilerleme yaşanmasını beklediğini açıkladı

Kayıp Şahıslar Komitesi (KŞK) Rum Üyesi Leonidis Pandelidis, Kıbrıs’taki kayıplar konusunda 2023 yılında büyük ilerleme kaydedilmesi beklediğini ifade etti.

Haravgi ve diğer gazeteler, KŞK’nın Rum üyesi Leonidis Pendelidis’in önceki gün yaptığı açıklamada, Kıbrıs’taki kayıplar konusunda ellerine çok önemli bilgiler ulaştığını ve 2023’te büyük ilerleme yaşanmasını beklediğini söylediğini yazdılar.

Pendelidis açıklamasında; “2-3 durum ve hatta daha fazlası konusunda elimizde iyi diyebileceğimiz bilgiler var. Eğer bilgiler gerçekten doğruysa, tespit edilen kayıp sayısı konusunda fark yaratacaklar” şeklinde konuştu.

“Bu yıl komite tarafından 63 kazı yapıldığını, geçen yıl bu sayının 79 olduğunu” ifade eden Pendelidis, "19 kişinin kalıntılarına ulaşıldığını, bu sayının geçen sene 17’de kaldığını” vurguladı.

Pandelidis, tespit edilemeyen kayıp sayısının hala çok yüksek olduğunu, ailelerin beklemekte olduklarını belirterek, 2023 yılında tespit edilen kayıp sayısında artış olmasını beklediklerini de ifade etti.

Pandelidis, bu beklentinin sebebinin, daha çok insanın gömülü oldukları düşünülen alanlarda kazı yapma planları olduğunu da vurgularken, “Kerinya” (Girne), Pafos (Baf), Yipsu (Akova), Karmi (Karaman), Assia (Paşaköy), Digomo (Dikmen), Mirtu (Çamlıbel) ve Aya İrini (Akdeniz)” bölgesinde kazıların devam ettiğini, 2023 yılında “Strovolo” (Akyar) ve her yıl kazı yapılan 10 askeri bölgede kazılara devam etmeyi umut ettiklerini belirtti.

Pendelidis ayrıca, “kazı yapma talebinde bulundukları ancak henüz yanıt alamadıkları önemli askeri bölgelerin olduğunu” da öne sürdü.

