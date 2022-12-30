banner875
banner885
Polis, yeni yıl için tüm emniyet tedbirlerini alarak önlemleri en üst seviyeye çıkardığını duyurdu
Polis, yeni yıl için tüm emniyet tedbirlerini alarak önlemleri en üst seviyeye çıkardığını duyurdu
4 0
YDÜ ve UKÜ galibiyetle başladı
YDÜ ve UKÜ galibiyetle başladı
15 0
 
Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov,
Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov, "Yunanistan'ın S-300'leri hiç kimseye devretme hakkı yok"
11 0
Cumhurbaşkanı Tatar:
Cumhurbaşkanı Tatar: "Yeni siyasetimizin 2022 yılında kökleştiğini gördük"
7 0
Şimdi icraat zamanı
Şimdi icraat zamanı
13 0
Mesarya, renktaşına acımadı
Mesarya, renktaşına acımadı
33 0
Creditwest Bank çalışanları 2022’nin yorgunluğunu attı
Creditwest Bank çalışanları 2022’nin yorgunluğunu attı
51 0
banner878

“KKTC'nin gözlemci üye olması, Rum-Yunan ikilisini çıldırttı”

banner476

banner825
“KKTC'nin gözlemci üye olması, Rum-Yunan ikilisini çıldırttı”
TC Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Ankara'da basınla 2022 değerlendirme toplantısında konuştu.
Çavuşoğlu, Kıbrıs’ta iki devletli çözüm politikalarını güçlü şekilde devam ettirdiklerini dile getirdi;  KKTC'nin Türk Devletleri Teşkilatı'na gözlemci üye olmasının tarihi bir kazanım olduğunu, bunun Rum-Yunan ikilisini çıldırttığını söyledi.
 
banner342
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.