“KKTC'nin gözlemci üye olması, Rum-Yunan ikilisini çıldırttı”

TC Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Ankara'da basınla 2022 değerlendirme toplantısında konuştu.
Çavuşoğlu, Kıbrıs’ta iki devletli çözüm politikalarını güçlü şekilde devam ettirdiklerini dile getirdi; KKTC'nin Türk Devletleri Teşkilatı'na gözlemci üye olmasının tarihi bir kazanım olduğunu, bunun Rum-Yunan ikilisini çıldırttığını söyledi.
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