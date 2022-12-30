“KKTC'nin gözlemci üye olması, Rum-Yunan ikilisini çıldırttı”

TC Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Ankara'da basınla 2022 değerlendirme toplantısında konuştu.

Çavuşoğlu, Kıbrıs’ta iki devletli çözüm politikalarını güçlü şekilde devam ettirdiklerini dile getirdi; KKTC'nin Türk Devletleri Teşkilatı'na gözlemci üye olmasının tarihi bir kazanım olduğunu, bunun Rum-Yunan ikilisini çıldırttığını söyledi.

