Katar’dan Limasol’daki cami için 1,2 milyon Euro

Katar, Limasol’da bulunan Kebir Camii’nin konservasyonu için 1,2 milyon Euro destek sağlıyor

Katar’ın, Limasol’daki Kebir Camii’nin konservasyonu için 1,2 milyon Euro ödeyeceği bildirildi.

Güney’de yayımlanan Fileleftheros gazetesi, Rum Eski Eserler Dairesi yetkilisi Yorgos Hacıyeorgiu’nun önceki gün Rum Meclisi Göçmenler Komitesi’nde Kıbrıs Türk Mallarının İdaresi Fonu’nun 2022 bütçesi için yapılan görüşmede konuyla ilgili açıklama yaptığını yazdı.

Habere göre, Peristerona’da minaresi birkaç yıl önce düşen yıldırım sebebiyle zarar gören cami için UNDP’nin 800 bin Euro ödeyeceğini söyleyen Hacıyeorgiu, Zuhuri Camii’nin konservasyonu için Kıbrıs Türk Mallarının İdaresi Fonu’ndan 220 bin Euro harcanacağını belirtti.

Hacıyeorgiu, ilk defa bir üçüncü ülkenin, 1 milyon Euro’yu aşan bir parayla camilerin konservasyonuna katkı yaptığına işaret ederken, Peristerona’daki caminin minaresine de iki toplumlu teknik komitenin faaliyetleri çerçevesinde konservasyon yapıldığını ve maliyetin tümüyle UNDP tarafından karşılanacağını kaydetti.

Gazete, vatandaşların ödediği vergilerle oluşan Kıbrıs Türk Mallarının İdaresi Fonu’na bu yıl toplam 7,5 milyon Euro’luk devlet katkısı yapılacağını belirtirken, Kıbrıs Türk mallarının ödenmemiş 9,2 milyon Euro’luk kirası bulunduğunu ve bunlardan bazılarının, hiçbir zaman tahsil edilemeyeceğini yazdı.

Haberde, “Kıbrıs Cumhuriyeti’nin kontrol ettiği bölgelerde” bulunan Kıbrıs Türk mallarının değerinin yaklaşık 18 milyar Euro olduğu kaydedilirken, gelecek yıl Kıbrıs Türk mallarının kiralarından elde edilecek gelirin 4 milyon 740 bin Euro civarında olmasının beklendiği belirtildi.

Gazete, genel olarak 2022 yılı için 16 milyon 725 bin 133 Euro’luk gider ve 16 milyon 240 bin 85 Euro’luk gelir öngörüldüğünü ve devletin yapacağı 7,5 milyon Euro’luk katkıya rağmen, bütçenin 485 bin Euro’luk açık vereceğini yazdı.



