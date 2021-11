“YDÜ, KKTC’yi dünyada en iyi şekilde temsil ediyor”

Azerbaycan, Kazakistan, Kırgızistan, Özbekistan ve Türkmenistan'ın bağımsızlığının 30’uncu yılı şerefine YDÜ ve TÜRKSOY iş birliği ile düzenlenen fotoğraf sergisi YDÜ’de açıldı. Cumhurbaşkanı Tatar, YDÜ’nün KKTC’yi dünyada en iyi şekilde temsil ettiğini vurguladı

Azerbaycan, Kazakistan, Kırgızistan, Özbekistan ve Türkmenistan'ın bağımsızlığının 30’uncu yılı şerefine Yakın Doğu Üniversitesi ve Uluslararası Türk Kültürü Teşkilatı (TÜRKSOY) iş birliği ile Kıbrıs Modern Sanat Müzesi’nde açılan “TÜRKSOY Fotoğraf Sergisi” büyük bir katılımla Yakın Doğu Üniversitesi Atatürk Kültür ve Kongre Merkezi Sergi Salonu’nda açıldı.Sergide Azerbaycan, Kazakistan, Kırgızistan, Özbekistan ve Türkmenistan’ın tabiatı, tarihi, mimari dokusu, insan manzaraları ile kültür ve sanatını yansıtan eserler yer alıyor. Türk dünyasının en seçkin fotoğraf sanatçılarının objektiflerine yansıyan ve Türk Cumhuriyetlerin benzersiz güzelliklerini yansıtan eserlerden oluşan sergi, 15 Kasım’a kadar ziyarete açık olacak. Eserler, sergi sonrasında Kıbrıs Modern Sanat Müzesi’nin koleksiyonunda yer alacak.Sergi açılşında TÜRKSOY Genel Sekreteri Düsen Kaseinov, Azerbaycan, Kazakistan, Kırgızistan, Özbekistan ve Türkmenistan’ın bağımsızlıklarının 30’uncu yılı anısına Cumhurbaşkanı Ersin Tatar ve Yakın Doğu Üniversitesi Kurucu Rektörü Dr. Suat Günsel’e hediye takdim etti.Serginin açılışında konuşan Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Türk soyundan gelen ülkelerin bağımsızlıklarının 30’uncu yılına ithaf edilen bu anlamlı serginin açılışında bulunmaktan büyük bir mutluluk duyduğunu ifade etti. KKTC’nin bağımsız bir ülke olarak Türk dünyasının bir parçası olduğunu vurgulayan Cumhurbaşkanı Tatar, “Türk Cumhuriyetleri 30 yıl önce bağımsızlıklarını kazandılar. Bizler de büyük mücadelelerle Kıbrıs Türkleri olarak bağımsızlığımızı elde ettik. İnanıyorum ki, çok da uzak olmayan bir gelecekte, KKTC’nin de bağımsızlığının tanınması ile Türk Konseyi'nde daimi üye olarak yerimizi alacağız. Çünkü bizim yerimiz Türk dünyasıdır” ifadesini kullandı.YDÜ’nün sadece akademik ve bilimsel manada değil kültür ve sanat alanında da KKTC’yi dünyada en iyi şekilde temsil ettiğini söyleyen Cumhurbaşkanı Tatar, Kıbrıs Modern Sanat Müzesi’nde Türk Cumhuriyetlerinden pek çok sanatçının eserlerinin ve sergilerinin yer aldığını hatırlattı. Tatar, TÜRKSOY Genel Sekreteri Düsen Kaseinov’a hitaben “Sadece bugün değil, Türk dünyasının Akdeniz’deki temsilcisi olan KKTC’de her zaman sizi hatırlıyor, gönül bağımızı güçlendiriyoruz. Ev sahipliği yaptığı sanatsal üretimle bu bağın güçlenmesine vesile olan YDÜ Kurucu Rektörü Dr. Suat Günsel’e teşekkür ediyorum.” ifadesini kullandı.Türkiye Cumhuriyeti Lefkoşa Büyükelçisi Ali Murat Başçeri ise “TÜRKSOY’a ve YDÜ’ye bu anlamlı sergiyi Türk coğrafyasının ayrılmaz bir parçası olan Kuzey Kıbrıs’a getirdikleri için teşekkür ediyorum” dedi.Başçeri, “Bizim gönül coğrafyamız çok geniş. Sadece idari yapılarıyla bağımsızlıklarını kazanmış cumhuriyetlerle değil, dil ve kültür üzerinden bakıldığında Kuzey Denizi’nden Balkanlara, Anadolu’ya ve Çin’e kadar geniş bir alana yayılıyor” ifadesini kullandı.Türk Cumhuriyetlerinin 30’uncu bağımsızlık yıl dönümlerini yıl boyunca çeşitli etkinliklerle kutladıklarını söyleyen TÜRKSOY Genel Sekreteri Düsen Kaseinov da, her zaman olduğu gibi Yakın Doğu Üniversitesi’nden önemli bir destek gördüklerini hatırlattı. Kaseinov, “Ortak amacımız mirasımız olan kültürümüzü gelecek kuşaklara aktarabilmek. Ülkelerimiz arasında kültür ve sanat ilişkilerini geliştirmek için tüm gücümüzle çalışıyoruz” dedi.Türki Cumhuriyetlerin bağımsızlıklarının 30’uncu yıl kutlamalarını Türkiye ve yurt dışındaki etkinliklerin ardından KKTC’ye taşımış olmaktan dolayı duyduğu mutluluğu dile getiren Düsen Kaseinov, “YDÜ Kurucu Rektörü Dr. Suat Günsel’in ev sahipliğinde yapılan tüm etkinlikler için ayrıca teşekkür ediyorum.” ifadelerini kullandı.YDÜ Rektör Vekili Prof. Dr. Tamer Şanlıdağ ise, “Her ne kadar ayrı topraklarda, ayrı sınırlara sahip olsalar da Türk dünyasını oluşturan Türk Cumhuriyetlerinin halkları, ortak bir öz ve tarihle bir bütündür. Bu bütünlüğü sağlamlaştıracak en güçlü şey ise kültür, eğitim ve sanat alanlarında yapılacak iş birliklerinden doğacaktır” ifadesini kullandı.Yakın Doğu Üniversitesi ve Uluslararası Türk Kültürü Teşkilatı TÜRKSOY arasında 2019’da eğitim, öğretim ve kültürel iş birliğini kapsayan bir protokol imzaladıklarını hatırlatan Prof. Dr. Şanlıdağ, “Varlık gösterdiği her alanda üstlendiği öncü rolü kararlılıkla sürdüren Yakın Doğu Üniversitesi; geleceği oluşturacak ilerlemenin en önemli parçaları olan bilimi, sanatı, kültürü, teknolojiyi geliştirirken, sadece kendisini ve ülkesini değil aynı zamanda uluslararası arenada Türk dünyasını da temsil ettiği bilinciyle çalışmaya ve üretmeye devam ediyor” ifadesini kullandı.Kıbrıs Modern Sanat Müzesi ve Yakın Doğu Üniversitesi rektörlük binasının 14 Türk Cumhuriyeti ve Türk Topluluklarını sembolize eden heykellerle sarmalandığını söyleyen Prof. Dr. Şanlıdağ, “Kıbrıs Moder Sanat Müzemizin, Türk Cumhuriyetleri ve Türk Topluluklarından sanatçıların eserlerini bir araya getiren koleksiyonları ve ev sahipliği yaptığı sanatsal üretimler, Türk dünyası ile Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyetimizi bütünleştiren çok değerli bir alan açmış, Türk kültürünü ve sanatını bütün dünyaya duyuran ve tanıtan bir merkez haline gelmiştir” ifadesini kullandı.