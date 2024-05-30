Katar’dan Güney Kıbrıs'a yatırım ilgisi

Katar’ın Güney Kıbrıs'a yatırımlara ilgisinin enerji, limanlar, finans sektörü ve teknoloji alanında olduğu ve Güney'i ziyaret eden Katar Emiri'nin hazırlıklı ve çalışmaya hazır bir şekilde geldiği belirtildi. Rum lider Hristodulis ise Katar Emiri'ne "AB üyesi olarak Kıbrıs’ı Brüksel’deki elçiniz olarak düşünebilirsiniz" dedi

Katar Emiri Şeyh Tamim bin Hamad Al Thani’nin resmi bir ziyaret çerçevesinde gittiği Güney Kıbrıs’ta önceki gün yaptığı temaslar, dünkü gazetelerde geniş yer buldu.

Fileleftheros gazetesi, “Katar Emiri Laf Değil İcraat İstiyor” başlıklı haberinde, Katar Emiri'nin Güney Kıbrıs temaslarının gündeminde enerji, limanlar, finans sektörü ve teknolojinin bulunduğunu yazdı.

Katar Emiri'nin “hazırlıklı ve çalışmaya hazır bir şekilde” Rum kesimine gittiğini yazan gazete, Rum Başkanlık Sarayı'na resmi ziyaretlere genellikle uzun açıklamalar ve ifadelerin eşlik ettiğini; Katar Emiri'nin ise zamanını açıklamalar ve konuşmalarla harcamak için değil, projeleri ele almak için orada bulunduğunu gösterdiği yorumunu yaptı.

İki ülke heyetlerinin ortak görüşmesinde Rum Yönetimi Başkanı Nikos Hristodulidis ile Katar Emiri Şeyh Tamim bin Hamad Al Thani’nin niyetleri konusunda oldukça net olduğunu yazan gazete, Hristodulidis ile Al Thani’nin genel tartışmalar yerine somut ifadeler ve elle tutulur sonuçlar istediklerini vurguladıklarını iletti.

Gazete görüşmede iki ülke arasında bir çalışma komitesi kurulmasına da karar verildiğini ve komitenin çalışmalarının 6 ayda bir liderler tarafından gözden geçirileceğini de belirtti.

Katar Emiri'nin “hazırlıklı ve çalışmaya hazır bir şekilde” Rum kesimine gittiğini ve stratejik iş birliklerinin kendisini ilgilendirdiğini vurguladığını ileten gazete, Katar Emiri'nin örneğin enerji ve limanlar gibi ileriye dönük projelere katılmakla ilgilendiklerini söylediğini aktardı.

Katar’ın yatırımlara ilgisinin dört eksende olduğunu ve bunların enerji, limanlar, finans sektörü ve teknoloji olduğunu yazan gazete, Katar’ın enerji alanında Güney Kıbrıs'ın Münhasır Ekonomik Bölgesi'ndeki doğal gazın değerlendirilmesine katılım haricinde, güneş enerjisi ve enerji depolama gibi altyapılar inşa edilmesi ve idare edilmesiyle de ilgilendiğini kaydetti.

Al Thani’nin ziyaretinin limanlar konusunda ise, Larnaka limanı ve marinasıyla ilgili başarısızlığın ardından “belirleyici bir anda gerçekleştiğine” işaret eden gazete, Al Thani’nin, ülkesi Katar’ın Larnaka Limanı konusunda gelecekte yapılacak bir ihaleye katılmaya ilgisini ortaya koyduğunu bildirdi.

Gazete, Katar’ın bankacılık sektörü ve teknoloji alanına ilgi gösterdiğini de belirtti.

Kıbrıs sorunu haricinde önceki günkü görüşmenin gündeminde bulunan siyasi konular arasında ise Gazze’deki savaş arka planda olmak üzere bölgedeki durumun bulunduğunu yazan gazete, Hristodulidis ile Al Thani’nin Filistin’deki durumla ilgili olarak ciddi endişe ortaya koyduklarını yazdı.

Görüşmede “Amaltheia” isimli, Larnaka’dan Gazze’ye insani yardım taşınmasına yönelik denizden insani koridorun da ele alındığını yazan gazete, Katar Emiri'nin söz konusu inisiyatifin finanse edilmesi ve tüm argümanın siyasi açıdan desteklenmesiyle ilgili rolünün önemli olduğuna işaret etti.

Katar Emiri'nin, Rum Yönetiminin Körfez ülkeleri açısından AB’de oynayabileceği role özel ilgi gösterdiğini de kaydeden gazete, Hristodulidis’in Katar Emiri'ni karşılaması sırasında “AB üyesi olarak Kıbrıs’ı Brüksel’deki elçiniz olarak düşünebilirsiniz ve ilişkilerimizi daha da güçlendirebilmemiz için görüşmelerimizi sabırsızlıkla bekliyorum” ifadesini kullandığını iletti.

Hristodulidis açıklamasında Rum Yönetiminin Katar’la ekonomi, yatırımlar ve turizm alanında çalışmak için samimi bir siyasi iradeye sahip olduğunu da dile getirdi.

Katar Emiri Katar Emiri Şeyh Tamim bin Hamad Al Thani ise açıklamasında Güney Kıbrıs’ı ziyaret etmesi için yaptığı davet konusunda Hristodulidis’e teşekkür ederek, gerçekten harika ilişkilere sahip olduklarını ve bunların özellikle ekonomi ile yatırımlar alanında büyük perspektiflere sahip olduğunu vurguladı.

Katar Emiri açıklamasında pazartesi akşamı çeşitli konuları ele alma fırsatı buldukları özel yemeğe de atıfta bulundu.

Gazze’deki savaşa da atıfta bulunarak Refah bölgesindeki gelişmelerden ötürü endişe duyduğunu ifade eden Al Thani, ateşkese duyulan ihtiyaca vurgu yaparak, ülkesinin esirlerin serbest bırakılmasıyla ilgili çabalarına atıfta bulundu.

İki ülke heyetlerinin görüşmesinin tamamlanmasının ardından Al Thani onuruna verdiği öğle yemeğinde de konuşan Hristodulidis, Katar Emirinin ziyaretinin güçlü ikili bağların daha da geliştirilmesi ve genişletilmesi için stratejik bir adım teşkil ettiğini ifade etti.

Güney Kıbrıs ile Katar’ın coğrafik olarak birbirlerine bağlı oluğunu ve aynı bölgenin bir parçası olduğunu ifade eden Hristodulidis, her ikisinin de diplomasi, diyalog ve iş birliğinin savunucusu olduğunu aynı zamanda istikrar, barış ve güvenliği ileriye götürmeye çabalayarak bölgedeki problemlere yanıt verdiklerini dile getirdi.

Hristodulidis konuşmasında, “Bugün ülkelerimiz, halklarımız ve bölgemizin yararına olacak şekilde Katar ile Güney Kıbrıs’ın gelecek vaat eden ilişkisinde bir sonraki kısmı yazmaya başladık” sözlerini kullandı.

