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Karma evlilik mağduru çocuklara Kıbrıs kimliği gündemde

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Karma evlilik mağduru çocuklara Kıbrıs kimliği gündemde
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Güney’de yayımlanan Fileleftheros gazetesi, Rum Yönetimi Başkanı Nikos Hristodulidis’in Kıbrıslı Türklerle ilgili olarak açıklayacağı tek taraflı önlemlerden bazılarının basına sızmasının ardından, siyasi partilerin bazılarından ilk tepkilerin gelmeye başladığını yazdı.
Gazete, Rum Yönetimi’nin Türk vatandaşlarının Kıbrıslı Türklerle karma evliliklerinden olan çocuklara kimlik vermesi ihtimali üzerinde durduğunu belirtti.
EDEK açıklamasında “karma evliliklerden doğan çocukların, Türk işgaliyle başlayan ve Kıbrıs Cumhuriyeti topraklarının bir kısmının Türkiye tarafından devam eden işgaliyle hayata geçen yasadışılığın bir ürünü olduğunu” iddia etti.
Ekologlar Hareketi ise yaptığı açıklamada “KKTC’deki Rum mallarının gasp edilmesinin” ele alınması için Rum Ulusal Konseyi'nin toplanmasını istedi.
 
 
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