Ukraynalı 'Miss Japonya' kriz yarattı

Japonya’da düzenlenen Miss Japonya Grand Prix 2024 güzellik yarışmasının kazananı Ukrayna doğumlu Carolina Shiino oldu. Shiino’nun kazanmasının ardından birçok kişi ‘Japonlara benzememesi’ sebebiyle tepki gösterdi

Ukrayna doğumlu 26 yaşındaki model, pazartesi açıklanan sonuçlarla birlikte Miss Japonya 2024 güzellik yarışmasının kazananı oldu.5 yaşında Japonya'ya taşınarak Nagoya'da büyüyen Shiino, yarışmaya katılırken yaptığı konuşmasında “Japonlardan farklı görünmenin sosyal hayatımda yarattığı birçok zorluk vardı. İnsanlara Japon olduğumu söylediğimde beni kabul etmiyorlardı. Bu gibi zorlukları birçok insanın yaşadığını biliyor ve onları cesaretlendirmek istiyorum” ifadelerini kullandıMiss Japonya yarışmasının ilk vatandaşlığa alınmış yabancı uyruklu modeli olanEylül’de aldığı Japon vatandaşlığını paylaşarak, “Yakın zamanda Japon vatandaşlığı aldım. Ukraynalı bir ailenin çocuğu olarak dünyaya geldim ve 5 yaşındayken Japonya'ya taşındım. Japon gibi görünmeyebilirim ama Japonya'da büyüdükçe özümde Japon oldum ve Japon olarak tanınmak istediğim için vatandaşlığa kabul başvurusunda bulundum. Kelimenin tam anlamıyla Japon olduğum için çok mutluyum” demişti. 2015’de Miss Japonya unvanını alarak Miss Universe’de Japonya’yı temsil eden Eliana Miyamoto da annesi Japon, babası Afro-Amerikalı olması sebebiyle aynı zorlukları yaşadığını belirtmişti.