Karma evlilik mağdurlarından 14 kişiye vatandaşlık

Rum tarafı, Kıbrıslı Türklerle karma evliliklerden olan çocuklara vatandaşlık verilmesinde ilk adımı attı, 14 vatandaşlık verilmesini onayladı

Kıbrıslı Türklerin Türkiye veya üçüncü ülke vatandaşlarıyla evliliklerinden olan çocuklara “Kıbrıs Cumhuriyeti” vatandaşlığı verilmesinde ilk adımın atıldığı, Rum hükümetinin 14 vatandaşlık verilmesini onayladığı bildirildi.

Güney'de yayımlanan Politis gazetesi “Kıbrıslı Türklere İlk 14 Vatandaşlık Verildi – Ebeveynlerinden Biri Kıbrıslı Türk Olan Karma Evlilik Çocuklarına” başlıkları altında manşet ve iç sayfalarından geniş yer verdiği haberinde, İçişleri Bakanlığı’nın, Kıbrıslı Türklerle karma evliliklerden olan çocuklara vatandaşlık verilmesinde ilk adımı attığını, ayrıca vatandaşlık kriterlerinin de belirlendiğini yazdı.

Gazete, tarihte ilk kez 3 Kıbrıslı Türk’ün Cenevre’de BM’ye, “Kıbrıs Cumhuriyeti” vatandaşlığı alamadıkları gerekçesiyle şikayet dilekçesi verdiklerini, bu esnada ise Rum hükümetinin karma evliliklerden olan çocuklara ilk vatandaşlıkları vermeye başladığını belirtti.

YENİ KRİTERLER BELİRLENDİ

Kıbrıslı Türklerin, Türkiye uyruklu (veya yerleşik) veya üçüncü ülke vatandaşlarıyla yaptıkları evliliklerden olan çocuklarının “Kıbrıs Cumhuriyeti” vatandaşlığını alabilmeleri için kriterlerin de kesinleştirildiğini vurgulayan gazete, elde ettiği bilgilere göre yeni kriterler arasında; “evliliğin işgalden bağımsız gerçekleşmesi, her iki ebeveynin de yurt dışında yaşıyor olmaları ve yurt dışında evlenmiş ve akabinde Kıbrıs’a (özgür veya işgal altındaki bölgeler) dönmüş olmalarının” yer aldığını aktardı.

Gazete haberinde, başka herhangi bir kritere değinmezken, durumun, Kıbrıslı bir Türk’ün KKTC’ye yerleşmiş bir Türkiye vatandaşıyla (yerleşik) yaptığı evliliklerde, Türk uyruklu ebeveyne “Kıbrıs vatandaşlığına” başvurma hakkı doğurması sebebiyle, karmaşık hale geldiğini belirtti.

Bu durum için de bir emniyet supabının olduğunu ifade eden gazete, bir Kıbrıslı Türk’le evlenen ve adaya sözde yasa dışı yollarla giren Türkiye veya üçüncü ülke vatandaşlarının “Kıbrıs Cumhuriyeti” vatandaşlığını alabilmeleri için ilk olarak “Kıbrıs Cumhuriyeti’ne daimi ikametgah başvurusu yapması, başvurunun onaylanmasının ardından da yedi yıl sürekli ve yasal şekilde Güney Kıbrıs’ta ikamet etmesi gerektiğini” vurguladı.

Gazete, İçişleri Bakanlığı’nın karma evliliklerden olan çocuklara vatandaşlık verilmesi konusunda koyduğu yeni kriterlerin, sadece Kıbrıslı Türklerin karma evliliklerinden olan çocuklar için değil, “Kıbrıs Cumhuriyeti topraklarında yasa dışı olarak” bulunan yabancılarla evlilik yapan Kıbrıslı Rumların çocukları için de geçerli olacağını ifade etti.



