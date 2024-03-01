Güzelyurt Kurtuluş Lisesi'nde düzenlenen kan bağışı kampanyası ve kermes ile dayanışma örneği sergilendi

Güzelyurt Kurtuluş Lisesi ve Kıbrıs Türk Kızılayı iş birliğinde dün anlamlı bir etkinlik gerçekleştirildi. Güzelyurt Kurtuluş Lisesi'nin öğretmen, öğrencileri ve okul idaresi, büyük katkı ve emekle kan bağışı kampanyası düzenledi.Geçen yıl Milli Eğitim Bakanlığı ile Vakıflar İdaresi'nin ortaklaşa düzenlediği "İyilikte Yarışalım" Projesinde Güzelyurt Kurtuluş Lisesi birinci gelmişti.Bu projenin gereklerinden biri de sürdürülebilir olmasıydı. Bu çerçevede geçen yıl birincisi düzenlenen kan verme etkinliğinin ikincisi de dün “Kan Ver KURTULUŞum Ol” sloganıyla gerçekleşti.Etkinlik kapsamında Kızılay kan bankası aracı, saat 08.00-15.00 saatleri arasında okulun avlusunda kuruldu.Kan bağışı etkinliği, öğrenciler arasında büyük bir dayanışma ve duyarlılık örneği sergiledi. Ülkenin kan ihtiyacına destek olmanın yanı sıra öğrenciler arasında sağlık bilincini artırmayı da amaçlayan kan bağışı kampanyasına öğrenci velileri ve bölge halkı yoğun ilgi gösterdi.Gönüllüler, etkinlik boyunca öğrencilere bilgilendirme yaparak kan bağışının önemini vurguladı.Güzelyurt Kurtuluş Lisesi Müdürü Hülya Altun ile Genel Orta Öğretim Daire Müdürü Cengiz Uzun'un açılış konuşmalarını yaptığı etkinlikte kan vermenin önemine, sosyal sorumluluk projelerinin gerekliliğine dikkat çekildi.Hülya Altun, kan bağışının önemi konusunda etkinlik düzenleyen öğrencilerin bir süre önce yine kan bağışı kampanyası yaptığına dikkat çekti ve benzer sosyal sorumluluk projelerini hayata geçirmeye devam edeceklerini dile getirdi.Kan bağışı kampanyası yanında okulun iyilik gönüllüleri, öğretmenleri ve öğrencileri ayrıca kermes de gerçekleştirdi.