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Karadağ Cumhurbaşkanı Milatoviç Güney Kıbrıs’ta temaslarda bulunuyor

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Karadağ Cumhurbaşkanı Milatoviç Güney Kıbrıs’ta temaslarda bulunuyor
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Karadağ Cumhurbaşkanı Jakov Milatoviç, Güney Kıbrıs’ta temaslarda bulunuyor.
Alithia gazetesi, Karadağ Cumhurbaşkanı Jakov Milatoviç ve beraberindeki bir heyetin bugün Güney Kıbrıs’a gideceğini ve Rum Yönetimi Başkanı Nikos Hristodulidis’le görüşeceğini yazdı.
İlk kez bir Karadağ Cumhurbaşkanı’nın Güney Kıbrıs’a ziyaret gerçekleştirdiğini vurgulayan gazete, Milatoviç’in ayrıca Rum Meclis Başkanı ve Lefkoşa Rum Belediye Başkanı’yla görüşeceğini, yarın ise Rum Ortodoks Kilisesi Başpiskoposu Yeorgios’la biraraya geleceğini aktardı.
Habere göre Milatoviç, 8 Haziran Cumartesi günü adadan ayrılacak.
 
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