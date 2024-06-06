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Ticaret Odası Meclisi, muhaceret affına karşı çıkma kararı aldı

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Ticaret Odası Meclisi, muhaceret affına karşı çıkma kararı aldı
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Kıbrıs Türk Ticaret Odası (KTTO) Meclisi, hükümet tarafından hazırlanan ve geniş kapsamlı bir muhaceret affını öngören yasa tasarısına bütünüyle karşı çıkma kararı aldığını duyurdu.

KTTO’dan yapılan açıklamaya göre, dün toplanan KTTO Meclisi’nde konu hakkında görüş bildiren üyeler, “afların hiçbir uygulamayı iyileştirmediğini, tam tersine af beklentilerini artırarak kurallara uymamayı teşvik eder hale geldiklerini” ifade ederek, özellikle çalışma hayatında kaçak çalışmanın önlenmesi için kuralların gerektiği şekilde uygulanmasının önemine dikkat çekti. 

KTTO Meclis üyeleri, yurt dışından gelerek KKTC yasalarını ihlal eden kişilere gösterilen toleransın “KKTC’yi adeta bir suç cennetine çevirdiğini” savunarak, asayiş sorunlarının halkın yaşamıyla birlikte ekonomik hayatı da tehdit eder hale geldiğini ve kaçak çalışanların her birkaç yılda bir affedilmesi anlayışının asayişin sağlanması bakımından da ciddi bir zayıflık oluşturduğunu vurguladı.

KTTO Meclis üyelerinin, Kıbrıs Türk Ticaret Odası Yönetim Kurulu’nun af yasa tasarısının geri çekilmesi amacıyla hükümet nezdinde gerekli girişimleri yapmasını oy birliği ile karara bağladığı kaydedildi.

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