Jetski kazasında 6 yaşındaki çocuk öldü

Limasol'da anne ile babanın kullandığı jet skiler çarpıştı, 6 yaşındaki kız çocukları hayatını kaybetti

Limasol’daki “Lady’s Mile” plajında iki jet skinin çarpışması sonucu 6 yaşındaki kız çocuğu hayatını kaybetti.

Alithia gazetesi, olayın, geçen cumartesi günü öğleden sonra meydana geldiğini, 6 yaşındaki kız çocuğunun ebeveynlerinin kullandığı jet skinin çarpışması sonucu öldüğünü belirtti.

Kız çocuğunun, babasının kullandığı jet skide olduğunu belirten gazete, diğer jet skinin ise annesi tarafından kullanıldığını yazdı.

Çarpışma sonucunda darbe alarak suya düşen çocuğun, olay sonrasında Limasol Genel Hastanesi’ne kaldırıldığını yazan gazete, çocuğun gece saatlerinde ise öldüğünü belirtti.

