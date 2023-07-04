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37 yaşındaki Bağrıkaralı yoğun bakımda

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37 yaşındaki Bağrıkaralı yoğun bakımda
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Kumyalı'da sakin 37 yaşındaki Fikri Bağrıkaralı önceki gün saat 10.00 sıralarında, Kumyalı arpa siloları bölgesindeki toprak yol içerisinde, traktörünün yanında rahatsızlanmış şekilde bulundu.
Bağrıkaralı, kaldırıldığı Gazimağusa Devlet Hastanesinde yapılan müdahalenin ardından yoğun bakım servisinde müşahede altına alındı.
 
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