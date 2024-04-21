İstikrarsız bölgelerden uyuşturucu tacirleri Güney Kıbrıs’ta “kamp kurdu”

Rum Polisi Narkotik Şube yetkilisi Stelios Aristidu Ukrayna savaşından sonra ve geniş bölgede gözlemlenen istikrarsızlık sebebiyle uyuşturucu madde alanıyla ve/veya suç faaliyetleriyle ilgilenen kişilerin sürekli ya da geçici olarak Güney Kıbrıs’ta kamp kurduğunu söyledi.

Aristidu Fileleftheros’a verdiği özel söyleşide aydınlatılan uyuşturucu meseleleri ile istikrarsız bölgelerden kaçan uyuşturucu tacirleri ve suç unsurlarının Güney Kıbrıs’ta kamplaştığı endişelerini artırdığına dikkat çekti.

Son 3 yılda, özellikle de 2023’te rekor miktarda uyuşturucu maddeye el konulduğuna işaret ederek, uyuşturucu tasarrufu, dolaşımı ve kullanımı ile ilgili davalara karışanların büyük bölümünü yabancı uyrukluların oluşturduğunu belirten Aristidu, Rum toplumundaki yasa dışı madde talebinin de önemli bir artış seyrinde olduğuna vurgu yaptı.

Aristidu 2021-2023 döneminde uyuşturucu suçları ile ilgili yasanın 55 (1)/21 maddesi uyarınca “iş birliği protokolü” ile tedavi altına alınan çocuk ve genç sayısının 88 olduğunu söyledi. Protokolün, ailelerin rızası ile uygulanabileceğini ve çok sayıda ailenin, çocuğuna uyuşturucu tedavisi uygulanmasına rıza göstermediğine işaret etti.

