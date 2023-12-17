İskele’de taşınmaz malı olan Rumlar, hukuk savaşına hazırlanıyor

İskele’de taşınmaz malı olan Rumlar, yetkili makamlarla işbirliği içerisinde hukuk savaşına hazırlanıyor

İskele’de taşınmaz malı olan Rumların, mallarının yabancı uyruklular tarafından “yasadışı olarak değerlendirildiği” gerekçesiyle polise şikayette bulunduğu ve Rum Hükümeti ile birlikte, Apostolidis-Orams davasında verilen karar zemininde hukuk savaşına hazırlandığı bildirildi.

Politis gazetesi “Taşınmaz Malların Gasp Edilmesi İçin Hukuk Savaşı… İskele’ye Orams Davası Silahıyla Saldırı” başlığıyla aktardığı haberinde, Rum Yönetimi’nin İskele’deki Rum mallarında son yıllarda meydana gelen “yasadışı ve kontrol edilemez gelişmelerden” endişe duyduğunu yazdı.

Bir grup Rum’un polise, İskele’deki mallarının yabancı uyruklular tarafından “gasp edildiğine” dair şikayette bulunduğunu kaydeden gazete, bu kişilerin Rum Hükümeti ile birlikte, Orams davası ve bu davayı izleyen süreç zemininde büyük bir hukuk savaşına hazırlandığını belirtti.

Gazete, yetkili makamların ilk şikayetlerle birlikte, Tapu Dairesi aracılığıyla İskele’de, üzerlerine İsrailli işadamı Yaacov Afik (Jack) tarafından lüks oteller, apartman daireleri ve müstakil evler yapılan arsaların kimlere ait olduğunu tespit ettiğini yazdı.

Mal sahiplerinin adının bulunduğu listenin polise verildiğini kaydeden gazete, polisin de mal sahiplerine ulaşarak, bu mallar için herhangi bir satış/devir işlemi veya Taşınmaz Mal Komisyonu aracılığıyla herhangi bir işlem yapılıp yapılmadığını sorguladığını belirtti.

Gazete, soruşturmanın devam ettiğini ve en kısa zamanda tamamlanacağını; polisin ulaştığı kişilerden çoğunun da, mallarına yapılan inşaatların “yasadışı olarak, kendi rızaları olmadan” yapıldığını beyan ettiğini yazdı.

Haberde Rum Yönetimi’nin, bu malların yasal sahiplerinin hakları ihlal edilerek inşa edilen bu otel, apartman ve müstakil evlerle ilgili yapacağı eylemlerle bir yandan KKTC’deki Rum mallarının “gasp edilişini” bir kez daha göstermeyi, diğer yandan da İsrail Hükümeti’ni bu konuyla ilgili harekete geçirmeyi hedeflediği belirtildi.

Gazete, Yaacov Afik’e ait şirketin web sayfasında yapılan çalışmaların yer aldığını; İskele’deki “Caesar Resort”un “İskele’deki Cennet” olarak lanse edildiğini ve toplam 5 bin 700 yerleşim yerinden 5 binin halihazırda satıldığının ifade edildiğini yazdı.

Afik’in İskele’nin yanı sıra Dipkarpaz, Esentepe, İskele Boğazı ve Tatlısu’da da ev ve apartman daireleri bulunduğuna işaret eden gazete, web sayfasında alıcılara kolaylık sağlaması için Rusça, Almanca, İbranice, Farsça ve Türkçe dil seçenekleri bulunduğunu kaydetti.

Haberde, farklı bölgelerde malı bulunan Rumların da gelişmelere göre hukuki prosedür başlatma olasılığı bulunduğu belirtildi.

Gazete, Afik’in birkaç aydır kayıp olduğunu da kaydederken, 2020 yılına kadar Güney Kıbrıs’ta oturma iznine sahip olan Afik’in, bir süredir Güney Kıbrıs’ta hiç görülmediğini yazdı.

Afik’in 2017 yılından beri KKTC pasaportu bulunduğunu ve İsrail’e Ercan Havalimanı ile İstanbul üzerinden gidip geldiğini belirten gazete, Rum polisinin Afik’i KKTC’deki Rum mallarına yaptığı inşaatlarla ilgili ifadeye çağırabileceğine işaret etti.

Haberde, İsrail’in bu konudaki tutumunun ise tarafsız olduğu; Başbakan Benjamin Netanyahu’nun Eylül ayındaki Güney Kıbrıs ziyareti öncesinde “ANT1” kanalına verdiği röportajda İsrailli işadamlarına herhangi bir siyasi kısıtlama getirmediklerini ve dünyada istedikleri yere gidip istedikleri yatırımı yapabileceklerini söylediği ifade edildi.

Habere göre Netanyahu, İsrailli işadamlarının yalnızca İsrail’in savaş halinde olduğu ülkelere yatırım yapamayacağını ve İran ile işbirliği yapmalarının yasak olduğunu söyledi.

