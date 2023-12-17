Eğitim camiası yasta

Lefkoşa ve eğitim camiası sevilen bir değerini daha kaybetmenin üzüntüsünü yaşıyor.

Yıllarca beden eğitimi öğretmenliği yaparak ülkemizde birçok sporcunun yetişmesinde emeği olan eğitimci, Lefkoşa sakini Sabahat Özkaloğlu dün hayata gözlerini yumdu.

Özkaloğlu'nun vefatı başta ailesi olmak üzere sevenlerini yasa boğdu.

Sabahat Özkaloğlu, bugün Lefkoşa'da İsmail Safa Camisi'nde kılınan öğle namazına müteakip cenaze namazı sonrasında Lefkoşa Kabristanlığı'na defnedildi.