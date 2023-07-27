Interpol tarafından aranan Rus, Güney'de yakalandı

Sahte belgelerle, Çernobil faciasından dolayı mağduriyet yaşadığına dair beyanda bulunan ve bu nedenle aleyhinde tutukluluk emri bulunan Rusya vatandaşının, tatil için geldiği Güney Kıbrıs’ta tutuklandığı bildirildi.

Politis gazetesi, Interpol’ün aradığı şahsın daimi olarak İsrail’de ikamet ettiğini ve İsrail vatandaşlığı bulunduğunu; tatil yapmak için de Güney Kıbrıs’a gittiğini ve Larnaka Havalimanı’nda tutuklandığını yazdı.

Gazete, şahsın Rusya tarafından arandığını, kaçak ilan edildiğini ve aleyhinde uluslararası tutukluluk emri olduğunu bilmediğini kaydederken, Larnaka Kaza Mahkemesi’nde görülen davada şahsın Rusya’ya iade edilmesinin kararlaştırıldığını ve iade edilme prosedürleri tamamlanana kadar Merkezi Cezaevi’ne gönderildiğini belirtti.

Şahsın, kararı temyiz etmek için Yüksek Mahkeme’ye başvurduğunu yazan gazete, avukatının Rusya’da adil bir yargı süreci olmayacağını ifade ettiğini ve Rusya’ya uygulanan yaptırımlar gereği, Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi’ne de insan haklarının ihlali gerekçesiyle başvuru yapılamayacağını kaydetti.

Haberde, yargı sürecinin devam ettiği ifade edildi.

