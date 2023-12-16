“İnsanî yardımı Gazze halkına göndermek için çalışıyoruz”

Rum Yönetimi Başkanı Nikos Hristodulidis’in Türkiye-AB ilişkilerinin önceki gün başlayan ve dün de devam eden Avrupa Konseyi toplantısı gündeminde olmaması nedeniyle ağırlığı, “Amaltheia” ismini verdiği, Larnaka’dan Gazze’ye denizden insanî yardım koridoru önerisine verdiği bildirildi.

Hristodulidis bölgeye en yakın ve bölge ülkeleriyle iyi ilişkiler içerisinde olan AB üyesi olarak “özellikle insanî açıdan özlü bir rol oynamaya çalıştıklarını söyledi ve “Halen Kıbrıs’ta bulunan insanî yardımı Gazze halkına göndermek için denizden bir insanî koridor oluşturmaya çalışıyoruz” dedi.



