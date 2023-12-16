banner913
banner932
Kayıp şehide 39 yıl sonra cenaze töreni
Kayıp şehide 39 yıl sonra cenaze töreni
13 0
Mevlana vuslatın 750. yıl dönümünde KKTC'de anıldı
Mevlana vuslatın 750. yıl dönümünde KKTC'de anıldı
15 0
 
Tüpgaza zam, akaryakıta indirim
Tüpgaza zam, akaryakıta indirim
31 0
Erdoğan’dan Hristodulidis’e Ankara daveti iddiası
Erdoğan’dan Hristodulidis’e Ankara daveti iddiası
70 0
“2024, büyük yatırımların ve reformların yılı olacak”
“2024, büyük yatırımların ve reformların yılı olacak”
17 0
Rallide 17 ekip yarışacak
Rallide 17 ekip yarışacak
52 0
TDP, CTP’yi gerekli muhalefeti yapmamakla suçladı
TDP, CTP’yi gerekli muhalefeti yapmamakla suçladı
15 0
banner996
banner985

“İnsanî yardımı Gazze halkına göndermek için çalışıyoruz”

banner989

banner974
“İnsanî yardımı Gazze halkına göndermek için çalışıyoruz”
banner971
Rum Yönetimi Başkanı Nikos Hristodulidis’in Türkiye-AB ilişkilerinin önceki gün başlayan ve dün de devam eden Avrupa Konseyi toplantısı gündeminde olmaması nedeniyle ağırlığı, “Amaltheia” ismini verdiği, Larnaka’dan Gazze’ye denizden insanî yardım koridoru önerisine verdiği bildirildi.
Hristodulidis bölgeye en yakın ve bölge ülkeleriyle iyi ilişkiler içerisinde olan AB üyesi olarak “özellikle insanî açıdan özlü bir rol oynamaya çalıştıklarını söyledi ve “Halen Kıbrıs’ta bulunan insanî yardımı Gazze halkına göndermek için denizden bir insanî koridor oluşturmaya çalışıyoruz” dedi.
 
 
banner979
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.