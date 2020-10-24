ABD ile Güney Kıbrıs arasında bilim ve teknoloji alanında işbirliği memorandumu imzalandı, Krach işbirliği alanları arasında 5G’yi de sayarak “İnovasyon merkezleri için mükemmel bir yer” dedi

ABD’nin Ekonomik Büyüme, Enerji ve Çevre işlerinden sorumlu Dışişleri Bakanlığı Müsteşarı Keith Krach, Güney Kıbrıs’ı “inovasyon merkezleri için mükemmel bir yer” diye niteleyerek ABD ile Güney Kıbrıs arasında işbirliği yapılabilecek alanlar arasında 5G ağını da saydı.

Alihtia’nın “ABD Dışişleri Bakanlığı Müsteşarı: Kıbrıs İnovasyon Merkezleri İçin Mükemmel Bir Yer” başlıklı haberine göre, Krach kısa süre önce Güney’e giderek Rum Araştırma, İnovasyon ve Dijital Politika Müsteşarı Kiriakos Kokkinos ile Güney Kıbrıs-ABD işbirliğinin bilim ve teknoloji alanında geliştirilmesini öngören bir memorandum imzaladı.

Gazete Krach’ın Güney Kıbrıs’ta bulunduğu sırada Rum Haber Ajansı’na yaptığı açıklamada Güney Kıbrıs’taki Amerikan özel sektör yatırımlarının, özellikle inovasyon alanında artırılmasının önemine vurgu yaptığını yazdı.

Habere göre ziyaretinin, Güney Kıbrıs-ABD arasındaki ilişkileri bir sonraki adıma taşımayı amaçladığını söyleyen Krach “Limanları güvenliği ve siber güvenlik anlaşmasından sonra bilim ve teknolojide de işbirliği anlaşması imzaladık. ABD ekonomi diplomasisinin uygulama çerçevesinin büyük bölümü özel sektörün Kıbrıs’a, özellikle inovasyon alanındaki yatırımlarının ileri götürülmesidir” dedi.

İmzalanan memorandumdan Güney Kıbrıs ve ABD’nin ne gibi menfaatler elde edebileceği sorusuna karşılık Krach “Bunun için birçok yöntem var. Biri özel sektör yatırımlarıdır. 30 yıllık kariyerimi Silicon Valley’de şirket kurarak yaptım ve Kıbrıs’ın inovasyon merkezleri, yazılım geliştirme laboratuvarları ve iş inkübatörleri kurmak için mükemmel bir yer olduğunu düşünüyorum” dedi.

Diğer bir büyük alanın ise “5G ve Temiz Şebeke odaklı yeni nesil telekomünikasyon” olduğunu söyleyen Krach Güney’de görüştüğü yetkililerin gördüğü karşılıktan memnun olup olmadığı sorusuna “ABD ile aynı görüşleri paylaşıyorlar, iflas etmiş yazılım satıcılarından kaynaklanan tehlikelerin farkındalar ve dünyanın geriye kalanıyla aynı çizgideler” ifadesini kullandı.

5G teknolojisinin ülkeye getirilmesinden kaynaklanabilecek tehlikeler sorulduğunda ise Krach şöyle dedi:

“5 G iletişim yöntemini değiştirecek büyük avantajlar getirecek. ‘Otoriter rejimler’ ile ilgili riskler de var. Örneğin Çin’de, Çin Komünist Partisi veya Çin ordusu tarafından talep edilmesi halinde devlet ve özel her Çin şirketinin veya vatandaşın, her türlü bilgi, teknoloji, telif hakkı veya veriyi vermek zorunda olduğu bir ulusal güvenlik yasası var.”





