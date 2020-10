Yeni pandemi hastanesini ziyaret eden Oktay, muhteşem bir eserin ortaya çıktığını kaydederek "Kıbrıs Türk halkının salgınla ilgili zerre kadar endişesi olmasın. Türkiye Cumhuriyetinde ne varsa KKTC'de de olacak" dedi

Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Türkiye Cumhuriyeti tarafından yaptırılan Pandemi Hastanesinde incelemelerde bulundu.

Oktay'a incelemeleri sırasında Sağlık Bakanı Ali Pilli eşlik etti. İncelemeler sırasında Türkiye Lefkoşa Büyükelçisi Ali Murat Başçeri ve Maliye Bakanı Olgun Amcaoğlu da hazır bulundu.

Lefkoşa'da yeni yapılan hastane girişinde Sağlık Bakanı Pilli'nin karşıladığı Oktay, hastane inşaatında çalışan işçiler mühendisler ve diğer yetkililerle sohbet ederek, bilgi aldı ve herkese özverili çalışmalarından ötürü teşekkür etti.

Hastaneyi gezen Oktay, incelemeleri sonrası basına açıklama yaptı.

Hastanenin KKTC'ye ve Kıbrıs Türk halkına hayırlı olmasını dileyen Oktay, pandemi döneminde KKTC'ye Her türlü desteği çok hızlı bir şekilde verdiklerini ve vermeye devam edeceklerini söyledi.

"Kıbrıs Türk halkının Salgınla ilgili zerre kadar endişesi olmasın. Türkiye Cumhuriyetinde ne varsa KKTC'de de olacak" diyen Oktay, burada 100 yatak 24 yoğun bakım 64 hasta bakım ve 6 ameliyathaneli muhteşem bir eserin ortaya çıktığını kaydetti.

Acil durum Hastanesinin 1-2 haftaya kalmaz bütün işlerinin biteceğini ve açılışa hazır olacağını ifade eden Oktay şöyle konuştu:

"Hayırlı olsun. İnşallah kimsenin ihtiyacı olmaz ama olursa da biz hazırız. Yoğun bakımda olan hastalar için de hava ambulanslarımızla her an hizmetindeyiz. Türkiye'de ne varsa bizim vatandaşlarımıza verilen hizmetlerin tümü size de verilir asla yalnız değilsiniz her tülü tıbbi ekipmanla yanınızdayız. Yürekler tek atsın yeter ki, yeter ki bir ve dayanışma içinde olalım" diye konuştu.