İngiltere’den Kıbrıs’a bin asker daha

İngiltere, Kıbrıs’taki üslerindeki askerlerine bin askerlik takviye daha yaptı

İngiltere Savunma Bakanı Yardımcısı James Hippie, İngiltere’nin Kıbrıs’taki üslerindeki asker sayısını, bin civarında arttırdığını açıkladı.

Parlamentoda bir soruya yanıt veren İngiltere Savunma Bakanı Yardımcısı James Hippie, İngiltere’nin Kıbrıs’taki üslerindeki asker sayısını bin kadar arttırdığını açıkladı.

Hippie, Hamas’ın İsrail’e 7 Kasım'da düzenlediği saldırı sonrasında İngiltere’nin “Kıbrıs’taki egemen üslerindeki asker sayısını yaklaşık bin civarında arttırdığını” belirterek “bu artıştaki amacın bölgedeki insani talep ve ihtiyaçlara karşılık verebilmek olduğunu” iddia etti.

