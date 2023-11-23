"Hristodulidis her gün temsilci atanacağını söylüyor”

Rum lider Hristodulidis’in, BM Genel Sekreteri’nin Kıbrıs temsilcisinin adını önümüzdeki günlerde açıklayacağını ilk kez ekim ayı başında söylediğine ve o günden beridir Hristodulidis’in her gün aynı şeyi tekrarladığına dikkat çekildi

Rum basını, Rum Yönetimi Başkanı Nikos Hristodulidis’in BM Genel Sekreteri Antonio Guterres ile geçen hafta yaptığı telefon görüşmesinde işittiklerinden, “temsilciyi çok yakında atayacağından iyimser” olduğunu “Başkan, ekim başlarından beri temsilcinin önümüzdeki günlerde atanmasını bekliyor” yorumuyla aktardı.

Güney’de yayımlanan Alithia “Her Gün Temsilcinin Yakında Atanacağını Söylüyor” başlıklı haberinde, Hristodulidis’in Genel Sekreter’in Kıbrıs temsilcisinin adını önümüzdeki günlerde açıklayacağını ilk kez ekim ayı başında söylediğini ve o günden beridir gerek Hristodulidis’in gerek başkanlık sözcülerinin neredeyse her gün aynı şeyi tekrarladığına dikkat çekti.

Gazeteye göre Rum Sözcü Konstantinos Letimbiotis önceki günkü basını bilgilendirme toplantısında, “Genel Sekreter’in seçeceği yetkilinin adının çok yakında açıklanacağını” söyledi.

Genel Sekreter’in Hristodulidis’e, önümüzdeki dönemde temsilci atamaya kararlı olduğunu aktardığını söyleyen Letimbiotis, Rum tarafı olarak Kıbrıs müzakerelerinin yeniden başlaması perspektiflerini araştırmak üzere bir temsilci atanmasını istedikleri için bundan memnuniyet duyduklarını söyledi. Letimbiotis Hristodulidis’in Guterres’e “ hükümetinin, müzakerelere en kısa sürede yeniden başlama samimî iradesini” ilettiğini de ekledi.

