banner913
banner932
CTP Milletvekili İncirli: “Demokrasiden uzak yönetimler, kayıt dışı ekonomiden faydalanırlar”
CTP Milletvekili İncirli: “Demokrasiden uzak yönetimler, kayıt dışı ekonomiden faydalanırlar”
6 0
KKTC’deki mülk satışları MİT merceğinde
KKTC’deki mülk satışları MİT merceğinde
22 0
 
İğneden ipliğe zam
İğneden ipliğe zam
12 0
Yapay zekanın merkezini sarsan kriz çözüldü mü?
Yapay zekanın merkezini sarsan kriz çözüldü mü?
18 0
Eski Eserler ve Müzeler Dairesi’nin internet sitesi devrede
Eski Eserler ve Müzeler Dairesi’nin internet sitesi devrede
15 0
Türkiye ve KKTC vatandaşları ile yakınlarından oluşan 100 kişi Mısır'a ulaştı
Türkiye ve KKTC vatandaşları ile yakınlarından oluşan 100 kişi Mısır'a ulaştı
13 0
İtalya, Çekya ve Slovenya da finallerde
İtalya, Çekya ve Slovenya da finallerde
13 0
banner964
banner985

"Hristodulidis her gün temsilci atanacağını söylüyor”

banner989

Rum lider Hristodulidis’in, BM Genel Sekreteri’nin Kıbrıs temsilcisinin adını önümüzdeki günlerde açıklayacağını ilk kez ekim ayı başında söylediğine ve o günden beridir Hristodulidis’in her gün aynı şeyi tekrarladığına dikkat çekildi

banner974
"Hristodulidis her gün temsilci atanacağını söylüyor”
banner971
Rum basını, Rum Yönetimi Başkanı Nikos Hristodulidis’in BM Genel Sekreteri Antonio Guterres ile geçen hafta yaptığı telefon görüşmesinde işittiklerinden, “temsilciyi çok yakında atayacağından iyimser” olduğunu “Başkan, ekim başlarından beri temsilcinin önümüzdeki günlerde atanmasını bekliyor” yorumuyla aktardı.
Güney’de yayımlanan Alithia “Her Gün Temsilcinin Yakında Atanacağını Söylüyor” başlıklı haberinde, Hristodulidis’in Genel Sekreter’in Kıbrıs temsilcisinin adını önümüzdeki günlerde açıklayacağını ilk kez ekim ayı başında söylediğini ve o günden beridir gerek Hristodulidis’in gerek başkanlık sözcülerinin neredeyse her gün aynı şeyi tekrarladığına dikkat çekti.
Gazeteye göre Rum Sözcü Konstantinos Letimbiotis önceki günkü basını bilgilendirme toplantısında, “Genel Sekreter’in seçeceği yetkilinin adının çok yakında açıklanacağını” söyledi.
Genel Sekreter’in Hristodulidis’e, önümüzdeki dönemde temsilci atamaya kararlı olduğunu aktardığını söyleyen Letimbiotis, Rum tarafı olarak Kıbrıs müzakerelerinin yeniden başlaması perspektiflerini araştırmak üzere bir temsilci atanmasını istedikleri için bundan memnuniyet duyduklarını söyledi.  Letimbiotis Hristodulidis’in Guterres’e “ hükümetinin, müzakerelere en kısa sürede yeniden başlama samimî iradesini” ilettiğini de ekledi.
 
banner979
banner982
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.