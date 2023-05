İngiltere’den Hristodulidis’e destek

Rum lider Hristodulidis ile görüşen İngiltere’nin Avrupa Bakanı Leo Docherty, Hristodulidis’in iki kesimli iki toplumlu federasyona ilişkin yaklaşımını tam anlamıyla desteklediklerini vurguladı

İngiltere’nin Avrupa Bakanı Leo Docherty, Güney Kıbrıs’a gerçekleştirdiği resmi ziyaret çerçevesinde salı günü öğlen saatlerinde Başkanlık Sarayında, Rum Yönetimi Başkanı Nikos Hristodulidis’le görüştü.

Güney’de yayımlanan Fileleftheros gazetesinde “İngiltere’nin Mesajı Yalnızca İki Kesimli İki Toplumlu Federasyon” başlığıyla yer alan habere göre Docherty, Hristodulidis’le görüşmesinin ardından yaptığı açıklamada, BM ilkelerine göre uygun olarak, her daim iki kesimli iki toplumlu federasyonu destekleyeceklerini söyledi.

Docherty, bir gazetecinin sorusu üzerine, Türkiye’deki seçim sonuçlarının bekleyişi içerisinde, Kıbrıs sorunundaki gelişmelerin Hristodulidis’le ele aldıkları konular arasında bulunduğunu da dile getirdi.

Hristodulidis’le yaptıkları görüşmede, kısa süre önce kapalı bölge Maraş’ta meydana gelen gelişmeleri ele alma fırsatı bulup bulmadıklarının kendisine sorulması üzerine ise Docherty “Hristodulidis’in Kıbrıs sorunundaki bir çözümü görme ve bu sürecin devam etmesi konusunda çok cesaret verici açıklamalarda bulunduğunu” öne sürdü.

Hristodulidis’in iki kesimli iki toplumlu federasyona ilişkin yaklaşımını tam anlamıyla desteklediklerini ve bunun doğru yaklaşım olarak addedildiğini ileri süren Docherty, doğal olarak Türkiye’deki seçimlerin siyasi ortamıyla ilgili olarak ne ortaya çıkacağını görmeleri gerektiğini, ancak BM ilkeleri temelinde her daim iki kesimli iki toplumlu federasyonu destekleyeceklerini yineledi.

Docherty, bu hususta Hristodulidis’le yaptıkları görüşmenin çok olumlu olduğunu da belirtti.

Docherty, iki ülke arasında ticaret, turizm ve eğitim alanlarındaki ikili ilişkilerin daha da ileriye götürülmesinin Güney Kıbrıs’a gerçekleştirdiği resmi ziyaretinin öncelikleri arasında bulunduğunu da söylerken, Hristodulidis’le çok olumlu bir görüşme yaptıklarını ve iki ülkeyi ilgilendiren çok çeşitli önemli konuları ele aldıklarını ifade etti.

Hristodulidis’le ele aldıkları konular arasında, İngiltere Kralı Charles’ın kısa süre önce gerçekleştirilen ve Hristodulidis’in de katıldığı taç giyme töreninin bulunduğunu da dile getiren Docherty, Hristodulidis’in de törende yer almasından onur duyduklarını sözlerine ekledi.

Haber Haravgi gazetesinde ise “İngiltere’nin Avrupa Bakanı Her Daim İki Kesimli İki Toplumlu Federasyonu Destekleyeceklerini Söyledi” başlığıyla yer aldı.