“BM parametrelerinin çiğnenmesini kabul etmeyiz”

Rum Meclis Başkanı Dimitriu, Kıbrıs sorunu ve Maraş konusundaki BM parametrelerinin çiğnenmesini kabul etmelerinin mümkün olmadığını vurguladı

DİSİ ve Rum Meclis Başkanı Annita Dimitriu, Güney Kıbrıs’ta görev yapan AB ülkelerinin büyükelçileriyle yemekte biraraya geldi.

Güney’de yayımlanan Fileleftheros gazete, DİSİ ve Rum Meclisi Başkanı Annita Dimitriu’nun Güney Kıbrıs’ta görev yapan AB üyesi ülkelerin büyükelçileriyle önceki akşam yemekte biraraya geldiğini, gündemde olan ana konunun ise Kıbrıs sorunu ve kapalı bölge Maraş’taki gelişmeler olduğunu yazdı.

Habere göre Dimitriu AB ülkeleri büyükelçilerine yönelik yaptığı konuşmada bilindik Rum tezlerini yineleyerek Kıbrıs sorunu ve Maraş konusundaki BM parametrelerinin çiğnenmesini kabul etmelerinin mümkün olmadığı mesajını vurguladı.

“Kıbrıs’la AB’nin geleceklerinin ortak olduğu” iddiasında da bulunan Dimitriu, “adamızı yeniden birleştirene kadar durmayacağız” şeklinde konuştu.

