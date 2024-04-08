İngiltere’den “Amaltheia” planına 9,7 milyon sterlin destek

İngiltere’nin, Gazze’ye insani yardım gönderilmesi planı olan “Amaltheia” planı için 9,7 milyon sterlin destek vereceğini açıkladığı bildirildi.
Haravgi gazetesi, İngiltere Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, “Amaltheia” planı için gereken ekipman ve teknik donanımın sağlanabilmesine yönelik 9,7 milyon sterlinlik katkı yapılacağının kaydedildiğini yazdı.
Haberde, İngiltere’den savaş gemisinin, Gazze’ye insani yardımın ulaşması için katkıda bulunacağının ifade edildiği de belirtildi.
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.