İngiltere’den “Amaltheia” planına 9,7 milyon sterlin destek

İngiltere’nin, Gazze’ye insani yardım gönderilmesi planı olan “Amaltheia” planı için 9,7 milyon sterlin destek vereceğini açıkladığı bildirildi.

Haravgi gazetesi, İngiltere Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, “Amaltheia” planı için gereken ekipman ve teknik donanımın sağlanabilmesine yönelik 9,7 milyon sterlinlik katkı yapılacağının kaydedildiğini yazdı.

Haberde, İngiltere’den savaş gemisinin, Gazze’ye insani yardımın ulaşması için katkıda bulunacağının ifade edildiği de belirtildi.

