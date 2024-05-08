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Mağusa ve İskele’ye bağlı bazı bölgelerde yarın elektrik kesintisi

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Mağusa ve İskele’ye bağlı bazı bölgelerde yarın elektrik kesintisi
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 Kıbrıs Türk Elektrik Kurumu (Kıb-Tek) Mağusa ve İskele’ye bağlı bazı bölgelerde yarın 4 saat elektrik kesintisi yapılacağını duyurdu.

Kıb-Tek açıklamasına göre, orta gerilim elektrik şebekesinde yapılacak proje çalışması nedeniyle 9.30 ile yaklaşık 13.30 saatleri arasında yapılacak kesinti aşağıdaki bölgeleri kapsayacak:

“Yamaçköy, Mallıdağ, Çınarlı, baz İstasyonlar, Tatlısu köy içi, Köy Su Kuyusu, Anayol Seralar Bölgesi, Tatlısu Sahil, Sahil Benzin İst. bölgesi, Eski Tavuk Çiftliği, Sahil Seralar bölgesi, Mallıdağ Kavşağı-Küçük Erenköy arası sahil ve Küçük Erenköy, Altınova Köyü, Ağıllar Köyü”

Açıklamada, mağduriyet yaşanmaması adına gerekli tedbirlerin alınması çağrısında bulunuldu. 

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