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İki infazdaki anahtar yeni gece oyuncusu

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Güney’de 24 saat arayla öldürülen Thanasi Kalogeropulos ve Aleksis Mavromihalis cinayetlerinin arkasında iki maktulün mesleki faaliyetlerine, bu faaliyetlerin başına geçmeye çalışan yeni bir oyuncu girdiği öğrenildi

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İki infazdaki anahtar yeni gece oyuncusu
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Limasol ve Lefkoşa’da geçen hafta peş peşe işlenen iki cinayetlerin birbiriyle bağlantılı olduğu senaryosunu güçlendirecek bilgiye ulaşıldığı bildirildi.
Güney’de yayımlanan Politis haberi “İki İnfazdaki Anahtar Yeni Gece ‘Oyuncusu’… Araştırmaların Odağında Yeraltı Dünyasını Kontrol Altına Almak İsteyen İşadamının Rolü” başlığıyla manşete çekti.
Habere göre, Thanasi Kalogeropulos ve Aleksis Mavromihalis cinayetlerinin, aralarındaki birçok benzerlik nedeniyle bağlantılı olabileceği senaryosu üzerinde duran Rum polisinin eline, iki maktulün mesleki faaliyetlerine, bu faaliyetlerin başına geçmeye çalışan yeni bir ‘oyuncu’ girdiği bilgisi geçti.
Polisin eline geçen bilgiye göre, yeni ‘oyuncu’, Kalogeropulos ve Mavromihalis ile irtibata geçerek işbirliği teklif ettiği ve olumsuz cevap aldığı yönünde.  
Gazete, polisin Lefkoşa’da işlenen Mavromihalis cinayetiyle ilgili yürüttüğü soruşturmada, cinayet sırasında Mavromihalis’in apartman dairesinde bulunan bir kişinin sorguya çekildiğini ancak ölümcül atışın yapıldığı tarlada bulunan keskin nişancı tüfeğine (sniper) ait tek bir mermi kovanından başka elle tutulur delile ulaşılamadığını yazdı.
Habere göre, Limasol’da işlenen Kalogeropulos cinayetiyle ilgili araştırmada ise polis, Limasol-Lefkoşa otoyolunda seyreden bir motosiklete binmiş iki kişinin fotoğrafını basınla paylaştı. Çözünürlüğü düşük olmasına rağmen fotoğrafta, motosiklette görünen kişilerin kask takmadığı ancak yolcu yüzünü maskeyle kapatmışken sürücünün yüzünde maske bulunmadığı kaydedildi.
 
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