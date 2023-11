Deprem tatbikatı yapılıyor

Sivil Savunma Teşkilat Başkanlığı Afet Yönetimi ve Müdahale Tatbikatı bu yıl 9 Kasım Perşembe günü Girne-Karaoğlanoğlu’nda yapılacak

Sivil Savunma Teşkilat Başkanlığı Afet Yönetimi ve Müdahale Tatbikatı bu yıl Girne-Karaoğlanoğlu’nda yapılacak.

Tatbikat, afet ve acil durumlarda görevleri olan Sivil Savunma Teşkilat Başkanlığı personeli, KKTC Afet Yönetimi sistemi içerisinde yer alan bakanlık, kurum, kuruluşların yanı sıra TC İçişleri Bakanlığı Afet ve Acil Durum Başkanlığı (AFAD) ekipleri , TC Jandarma Genel Komutanlığı ekibi, KTBK İstihkam Savaş Taburu ekibi, Kıbrıs Arama Kurtarma Derneği (KARK) ekibi, Doğal Afet Arama Kurtarma Derneği (DAAK) ekibi, Sivil Afet Timi (SAT) ekibi Uluslararası Üniversiteler Arama Kurtarma Konseyi’ne (IUSARC) üye yerel üniversitelerin arama kurtarma kulüp öğrencilerinin katılımıyla gerçekleştirilecek.

Tatbikat, 9 Kasım Perşembe 12.00-16.00 saatleri arasında Girne açıklarında Richter ölçeğine göre 7,7 büyüklüğünde deniz tabanın 5 km. derinliğinde meydana gelen deprem senaryosu kapsamında gerçekleştirilecek.

Senaryo gereği; enkaza müdahale, akaryakıt yangınına müdahale, kuyu kazası kurtarma, duman dolu odadan kurtarma, kimyasal, biyolojik, radyolojik ve nükleer tehdidi uygulaması, denize düşen araçtan kurtarma, helikopter ile düzensiz göçmen kurtarma, deniz kirlenmesine müdahale, helikopter ile denize düşen yaralı kurtarma, trafik kazasına müdahale ve triaj, deprem bölgesindeki vatandaşların tahliyesi, şüpheli pakete müdahale, atlama yatağı ile kurtarma, sedye ile indirme, tünel ile üst kattan kurtarma, altyapı tamir çalışmaları, hidrolik itfaiye merdiveni ile kurtarma, tırmanma motoru kullanarak binaya çıkma ve aşağıya köprü kurma, yola devrilen ağaca müdahale faaliyetleri icra edilecek.

Tatbikat dolayısıyla düzenlenen tanıtım toplantısında konuşan Sivil Savunma Teşkilat Başkanı Atilla Karaca, ülkede gerek küresel iklim değişikliğinin sebep olduğu meteorolojik koşullar gerekse bulunulan coğrafi konumda deprem kuşağından kaynaklanan deprem tehdidi nedeniyle her zaman afet riski bulunduğunu belirtti.

Karaca, afet ve acil durumlarda halkın can ve mal güvenliğini korumak adına her zaman tüm güçleriyle göreve hazır olduklarını belirterek, bu yıl Girne ilçesinde icra edilecek tatbikatın, geçen yıllarda gerçekleştirilen faaliyetlerde edinilen tecrübelerin, tespit edilen eksiklik ve aksaklıkların giderilmesi, yapılacak uygulamalarla en iyiye ulaşılması hedefiyle planlandığını aktardı.

Karaoğlanoğlu bölgesinin faaliyetlere ev sahipliği yapacağını belirten Karaca, tüm halkı tatbikatı izlemeye davet etti.