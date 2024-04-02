Hristodulidis’ten Kıbrıs sorunuyla ilgili açıklamalar

Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres’in kısa süre önce Brüksel’de gerçekleşen görüşmede Rum Yönetimi Başkanı Nikos Hristodulidis’e Kıbrıs sorunundaki çıkmazın aşılmasına yönelik öneriler sunduğu ileri sürüldü.



Politis gazetesi “Başkan Hristodulidis Guterres’in Önerisini Kabul Etti- Aynı Şeyi BM Genel Sekreteri'yle Görüşecek Olan Ersin Tatar’dan da Bekliyor” başlıklarıyla yer verdiği haberinde, BM Genel Sekreteri Guterres’in kısa süre önce yaptıkları görüşmede Rum Yönetimi Başkanı Nikos Hristodulidis’e Kıbrıs sorunundaki çıkmazın aşılmasına yönelik öneriler sunduğunu ve Hristodulidis’in Cumhurbaşkanı Ersin Tatar’ın da 5 Nisan’da New York’ta yapacakları görüşmede Guterres’in önerisine olumlu karşılık vermesini umduğunu söylediğini iletti.

Gazeteye göre Hristodulidis bu açıklamaları EOKA’nın silahlı eyleme başlamasının tarihi olan 1 Nisan 1955’in yıl dönümü nedeniyle dün Güney Kıbrıs’ta düzenlenen etkinlik çerçevesinde yaptı.

Açıklamasında Guterres-Tatar görüşmesi ve BM Genel Sekreterinin Kıbrıs sorunuyla ilgili kişisel temsilcisi Maria Angela Holguin’in Kıbrıs’a gelişi ışığında Kıbrıs sorununda yaklaşan gelişmeleri yorumlaması istenen Hristodulidis öncesinde Holguin’in, Brüksel’de görüştüklerinde ise BM Genel Sekreteri'nin kendisine bazı öneriler ilettiğini ve bunları kabul ettiğini öne sürdü.

Bu çerçevede Cumhurbaşkanı Ersin Tatar’ın 5 Nisan’da BM Genel Sekreteri Guterres’le yapacağı görüşmeyi önemli olarak nitelendiren Hristodulidis, Türk tarafının da bu önerilere karşılık vermesini umduğunu ifade etti.

Holguin’le temas içinde olup olmadığının kendisine sorulması üzerine ise Hristodulidis, Holguin’le temas içinde olduklarını ifade ederek, ileriki günlerde en önemli şeyin BM Genel Sekreteri'nin Cumhurbaşkanı Tatar’la görüşmesi olduğunu, Tatar’ın görüşmede bu konuya cevap vermesi gerektiğini aynı zamanda BM Genel Sekreteri'nin önerisine olumlu karşılık vermesini umduğunu yineledi.

