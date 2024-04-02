Rum hükümeti kabloyla elektrik projesi konusunda yeniden fizibilite yapılmasını istiyor

Rum hükümeti, Güney Kıbrıs ile Yunanistan arasında, deniz altından elektrik kablosu döşenmesi projesine katılıma nihai kararı vermek için yeni bir fizibilite çalışması yapılmasını istiyor.



Fileleftheros gazetesi, “Kablo En Baştan Değerlendirilecek” başlığı altında verdiği haberinde, Güney Kıbrıs ile Yunanistan’ın Girit adası arasına, deniz altından elektrik kablosu döşenmesi projesi olan “Great Sea Interconnector” projesinin maliyetinin en baştan değerlendirilmesinin gündemde olduğunu yazdı.

Gazete, “Yunan Bağımsız Elektrik Enerjisi İdaresi” (ADİME) tarafından yürütülmesi öngörülen proje konusunda yapılan ilk fizibilite çalışmasının 2017 yılına ait olduğunu, şu anki koşul ve maliyetlerin değişmesi sebebiyle Rum hükümetinin yeni bir fizibilite çalışması yapılmasını talep ettiğini aktardı.

ADİME şirketinin yapacağı projeye 100 milyon euroyla katılması gündemde olan Rum hükümetinin ise gerçekleştirilen son bakanlar kurulunda aldığı kararla, yeni bir değerlendirme talebinde bulunduğunu belirten gazete, söz konusu projenin Kıbrıslı Rum ve Yunanlılara yansıyacak adam başı maliyetinin değişmesinin de talepler arasında olduğunu yazdı.

Habere göre Rum hükümeti, ilk projede kabul edilen, maliyetin yüzde 63’ünün Kıbrıslı Rumlara, yüzde 37’sinin ise Yunanlılara dağıtılması ilkesini, projenin günümüz koşullarında Yunanistan’daki tüketicilere daha çok fayda sağlayacağı, bu yüzden de maliyetinin ağırlığının Yunanistan vatandaşlarında olması gerektiği gerekçesiyle değiştirilmesini istiyor.

Gazete, Yunanistan hükümetinin tüm baskılarına karşın Rum hükümetinin geri adım atmadığını ve yeni fizibilite çalışmasında ısrarcı olduğunu da vurguladı.

