Hristodulidis’in niyetiyle ilgili soru işaretleri

Müzakerelerin Crans Montana’da koptuğu yerden başlaması gerektiğini söyleyen Rum lider Hristodulidis’in "Guterres Çerçevesi" demekten kaçınmasının niyetiyle ilgili soru işaretleri yarattığına dikkat çekildi

Rum Yönetiminin, BM Genel Sekreteri'nin Kıbrıs Kişisel Temsilcisi Maria Angela Holguin’in ilk hareketlerini küçümsediği ve “zamanı törpülemek” umuduyla uzun vadeli müzakerelere yatırım yaptığı iddia edildi.

Güney’de yayımlanan Alithia'da manşette yer alan haberde, Rum yönetiminin ne uzlaşılmış çerçevenin ne olduğuna, ne de Crans Montana’da müzakerelerin hangi noktada koptuğuna açıklık getirdiği belirtildi. Haberde, “Lefkoşa, Holguin'in ilk hareketlerini küçümsüyor ve zamanı törpülemek umuduyla uzun vadeli müzakerelere yatırım yapıyor” vurgusu yapıldı.

Kıbrıs Türk tarafının net ama birbiriyle çelişen iki tezi olduğu, Rum Yönetimi Başkanı Nikos Hristodulidis’in tezinin ise müphem olduğu ancak Guterres Çerçevesini yeniden müzakere etmek istediği iddia edildi.

Kıbrıs Türk muhalefeti somut ve uygulanabilir öneriler sunarken Lefkoşa'nın yeni cepheler açtığı savunuldu.

Güney’de yayımlanan Haravgi ise, Hristodulidis’in, seçim kampanyasında olduğu gibi bugün de iki bölgeli iki toplumlu, Güvenlik Konseyi kararlarında belirtildiği şekliyle siyasi eşitliği olan federasyon ve Guterres Çerçevesi demekten kaçındığını iddia etti.

Müzakerelerin Crans Montana’da koptuğu yerden başlaması gerektiğini söyleyen Rum liderin, "Guterres Çerçevesi" demekten kaçınmasının niyetiyle ilgili soru işaretleri yarattığı savunuldu.

Haberi “Guterres Çerçevesi, Hristodulidis ve Hükümet Ortağı Partiler İçin Diken… Kıbrıs Sorununda Başkan Başka Hükümet Ortakları Başka” başlığıyla manşete çeken gazete Rum Sözcü Vekili Yannis Andoniu’nun da “Guterres Çerçevesi masadadır ve müzakerelerde görüşülecek, hükümet değiştirilmesini istediklerini o zaman ortaya koyacak” dediğini hatırlattı.

Gazeteye göre, DİKO Genel Sekreteri Yorgos Solomu parti olarak Guterres Çerçevesi’ni kabul etmediklerini, çerçeveyle ilgili tartışmanın aşırı olacağı görüşünü ortaya koyarak “çünkü geriye kalan, Türkiye’nin iki devlet tezinden uzak, yani Ulusal Konsey’ ve BM kararlarını kapsayan federasyonu görüşürken kopan müzakerelere dönmesi yolunun bulunmasıdır” dedi

EDEK yetkilisi Morfakis Solonidis müzakerelerin Crans Montana’da koptuğu yerden yeniden başlamaması gerektiği ezeli görüşünü yineledi. Çerçevenin sözlü sunulduğunu ve iki versiyonu bulunduğunu kaydeden Solonidis, Hristodulidis’in Genel Sekreter’den çerçevenin yazılı nüshasını talep etmesi gerektiğini, bu gerçekleşirse de EDEK’in çerçeveyle ilgili görüşünü, yazılı metni değerlendirildikten sonra söyleyeceğini belirtti. Solonidis, partisinin, çerçevedeki 6 maddeden 5’ini kabul etmediğini, yazılı nüshada da yer alırlarsa, reddedeceğini sözlerine ekledi.

Güney’de yayımlanan Fileleftheros, Rum yönetiminin gerek BM’nin devam etmekte olan çabası, gerekse Türkiye-AB ilişkilerinde bundan sonra atacağı adımları belirlediğini yazdı. Gazete ,“İnisiyatiflerden herhangi olumlu bir şey çıkacağına dair işaret olmasa da çabalar sürdürülecek. Aynı zamanda yeni bir başarısızlığın ertesi günüyle ilgili, gerek Türklerin, gerek üçüncü tarafların tezlerini de dikkate alan senaryolar üzerinde de çalışıldı” iddiasında bulundu.



