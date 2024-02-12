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“Kıbrıs sorununda yeni fırsatlar doğacak”

Yunanistan Dışişleri Bakanı Yerapetridis, BM Genel Sekreteri Guterres’in kişisel danışmanı Cuellar’ın görev başı yapmasıyla birlikte Kıbrıs sorununda yeni fırsatlar doğacağını vurguladı

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“Kıbrıs sorununda yeni fırsatlar doğacak”
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Yunanistan Dışişleri Bakanı Yorgos Yerapetridis, BM Genel Sekreteri Antonio Guterres’in kişisel danışmanı Maria Angela Holguin Cuellar’ın görev başı yapmasıyla birlikte Kıbrıs sorununda yeni fırsatlar doğacağı öngörüsünde bulundu.
Alithia gazetesinin haberine göre, ABD Dışişleri Bakanı Anthony Blinken ile önceki Cuma günü Washington’da görüşen Yerapetridis, Guterres’in Kıbrıs sorunu için temsilci atamasını ve sürdürülebilir bir çözüm için görüşmelerin yeniden başlamasını gündeme getirdi.
Habere göre, Yerapetridis, “Uluslararası hukuka, özellikle de Uluslararası Deniz Hukuku’na saygı gösterilmesi gerektiğinin altını çiziyoruz. Kıbrıs sorununa BM Güvenlik Konseyi kararları doğrultusunda sürdürülebilir bir çözüm bulunması amacıyla görüşmelerin yeniden başlatılması çağrısında bulunan Yerapetridis, "BM Genel Sekreteri’nin özel temsilcisinin atanmasını memnuniyetle karşılıyoruz" dedi.
Gazete, Yunanistan Dışişleri Bakanlığı’nın açıklamasına göre, 5. Stratejik Diyalog kapsamında gündemde "Bölgesel gelişmeler, savunma, güvenlik, insani zorluklar ve afetlere hazırlık, enerji ve çevre, kolluk kuvvetleri ve terörle mücadele, ticaret ile yatırım ve halklar arası ilişkiler" yer aldığını yazdı.
 
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