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Öz hayata tutunamadı

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Öz hayata tutunamadı
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Ülkemizin ve Girne'nin tanınmış simalarından, İngilizce öğretmeni Esra Öz bugün yaşamını yitirdi.
Öz'ün vefatı başta ailesi ve akrabaları olmak üzere tüm sevenlerini yasa boğdu. Esra Öz, UBP Milletvekili Hasan Taçoy’un eşinin kardeşiydi.
Esra Öz'ün cenazesi 19 Aralık Salı günü saat 11:45 de Ozanköy Camisi'nde kılınacak öğle namazına müteakip Ozanköy mezarlığına defnedilecek.
 
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