Öz hayata tutunamadı

Ülkemizin ve Girne'nin tanınmış simalarından, İngilizce öğretmeni Esra Öz bugün yaşamını yitirdi.
Öz'ün vefatı başta ailesi ve akrabaları olmak üzere tüm sevenlerini yasa boğdu. Esra Öz, UBP Milletvekili Hasan Taçoy’un eşinin kardeşiydi.
Esra Öz'ün cenazesi 19 Aralık Salı günü saat 11:45 de Ozanköy Camisi'nde kılınacak öğle namazına müteakip Ozanköy mezarlığına defnedilecek.
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.