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Hristodulidis, Tatar'la New York'ta görüşme istiyor

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Hristodulidis, Tatar'la New York'ta görüşme istiyor
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Rum Yönetimi Başkanı Nikos Hristodulidis, eylül ayındaki BM Genel Kurulu çerçevesinde, BM Genel Sekreteri Antonio Guterres ve Cumhurbaşkanı Ersin Tatar ile görüşmeyi talep edeceğini belirtti.
Rum Devlet Radyo ve Televizyonu RIK’in haberine göre Hristodulidis bir etkinlik çerçevesinde yaptığı açıklamada, Kıbrıs sorununa ilişkin müzakerelerin yeniden başlaması çabalarında dönüm noktası olarak addettiği, eylül ayındaki BM Genel Kurulu çerçevesinde  BM Genel Sekreteri ve Cumhurbaşkanı Ersin Tatar ile görüşmeyi isteyeceğini ifade etti.  
Cumhurbaşkanı Tatar ile Kıbrıs’ta da görüşmeyi istemeye devam ettiğini ifade eden Hristoduldis, Kıbrıs Türk liderinin her gün ne dediğini duyduğunu ancak "karşılıklı sorumluluk yükleme oyununa" müdahil olmayacağını söyledi.
“Bu açıklamaların arkasına saklanmak ve hiçbir şey yapmamak en kolayı olurdu” şeklinde konuşan Hristodulidis, bir çözüme gereksinim olduğunu ve mevcut durumun çözümü teşkil etmesinin mümkün olmadığını, buna bağlı olarak müzakerelerin yeniden başlaması için ne gerekiyorsa yaptıklarını ifade etti.  
BM Genel Sekreteri ile gerçekleştirdiği telefon görüşmesinden de bahseden Hristodulidis, Kıbrıs sorununa ilişkin özel temsilci atanması konusunu da ele aldıklarını, müzakerelerin yeninden başlaması çabalarına yönelik Kıbrıs’a ziyaretlerin yapılmasının beklendiğini de söyledi.  
 
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