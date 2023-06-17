Gönyeli çemberinde korkunç kaza

Gönyeli Çemberi yakınlarında bugün öğle saatlerine doğru süratli sürücünün refüjü aşarak karşı şerite geçmesi sonucunda neden olduğu feci kazada 7 kişi yaralandı.Polisten verilen bilgiye göre kaza saat 11:45 sıralarında, Lefkoşa'da Dr. Fazıl Küçük Bulvarı boyunca SS 577 plakalı salon aracı batı istikametine doğu kullanan Azubuıke Macdonald MORAH (E-38), Gönyeli Çemberine geldiğinde L.D.Hastanesi istikametine dönen kaçış yoluna dönüp süratli bir şekilde doğu istikametine doğru yoluna devam edip Dr. Burhan Nalbantoğlu Caddesine yol kavşağına geldiğinde dikkatsiz bir şekilde seyretmesi sonucu yolun sol kenarında bulunan bordür taşlarına çarptıktan sonra yolun sağına doğru giderek gidiş ve gelişi ayıran refüj bordür taşlarına da çarpıp refüj üzerinden geçerek karşı şerite geçti.Bu esnada karşısından soldan birinci şerit içerisinde batı istikametine doğru seyreden Nusret ESKİOCAK (E-54) yönetimindeki TLT 858 plakalı otobüsle çarpıştılar.Kaza sonucu yaralanan SS 577 plakalı araç sürücüsü ile TLT 858 plakalı otobüste yolcu olarak bulunan Timur VİNKLER (E-46), Menderes GÜLDALI (E-55) , Meryem ÖLMEZ (K-41), Mert ÖLMEZ (E-11), Cemre ÖLMEZ (K-6), Bakabıla Rhese Belh de CARMONDE (K-19), kaldırılmış oldukları L.D.Hastanesi Acil serviste yapılan ilkyardım tedavilerinden sonra ayni serviste müşahade altına alındılar. SS 577 plakalı araç sürücüsü tutuklanmış olup soruşturma devam etmekte.