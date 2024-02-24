Hristodulidis: “Kıbrıs’ın yarısı Türk değil"

Rum Yönetimi Başkanı Nikos Hristodulidis Yunanistan Denizcilik Bakanı Hristos Stilianidis’in Yunan meclisinde dile getirdiği “halihazırda Kıbrıs’ın yarısı Türk’tür” görüşüne inandığını düşünmediğini söyledi, “öyle olduğunu düşünseydik çözmeye çalışmazdık.” dedi.

Fileleftheros’un haberine göre Hristodulidis dün Güney Kıbrıs genelindeki özel ve devlet liselerinin son sınıf öğrencilerinin katıldığı “Gençler Soruyor” isimli tartışma programına katılarak öğrencilerin, Kıbrıs sorunu da dahil 20 sorusuna cevap verdi.

Hristodulidis “Hristos Stilianidis’in Kıbrıs’ın yarısının halihazırda Türk olduğuna inandığını düşünmüyorum” dedi ve şöyle devam etti: “Elbette Kıbrıs’ın yarısı Türk değil, Türk işgali altındadır. Kıbrıs’ın yarısının Türk olduğunu düşünseydik Kıbrıs sorununu çözmeye çalışmazdık veya Türkiye’nin istediği iki devlet zemininde çözerdik.”

Türkiye’nin Dünya Denizcilik Örgütü (IMO) Genel Sekreterliğine adaylığı konusunda Yunanistan ile Güney Kıbrıs arasındaki anlaşmazlık sorulduğunda “Kıbrıs Türkiye’nin adaylığını destekleyemezdi. Bu Lefkoşa’nın Atina’dan ayrışan bir yaklaşımıydı” ifadesini kullandı.

Öğrencilerin “Kıbrıs sorunuyla ilgili gençlere miras kalacak olan nedir, bir genç Kıbrıs sorununun çözümü konusunda ne umabilir” sorusuna karşılık Hristodulidis “Bugün yaşadığımız normal bir durum değildir. Bunun gün be gün daha da kötüleşmekte olduğuna şahit oluyoruz. Kıbrıs’ı yeniden birleştirme hedefimizi daha da zorlaştıran yeni emrivakiler yaratılıyor.” dedi.

Hristodulidis’e enerji konusunun Kıbrıs sorununun çözümünde belirleyici rol oynayıp oynayamayacağı da soruldu. Enerji’nin belirleyici rol oynayabileceğini söyleyen Hristodulidis Kıbrıs sorununun çözüm anahtarının “Türkiye’nin elinde olduğunu” öne sürerek, Türkiye’nin “işgal ve insan hakları ihlali” iddialarını kabul etmesi anlamına geleceği için çözüme ilerlemediği iddiasında bulundu.

Rum lider, “Türkiye ancak, çözümle elde edebileceği avantajların bugünkü durumdan çok da ciddi olacağını anlarsa çözüme ilerlemeyi düşünür. Dolayısıyla, doğalgaz ve AB gibi diğer unsurlar Türkiye’yi, Kıbrıs sorununun olası çözümünden doğacak menfaatleri mantıklı düşünmeye yöneltebilir.” İfadesini kullandı.

