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Hristodulidis: “Erdoğan’dan davet gelirse kendisini ziyaret ederim"

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Hristodulidis: “Erdoğan’dan davet gelirse kendisini ziyaret ederim"
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Rum Yönetimi Başkanı Nikos Hristodulidis bugün Brüksel’deki Avrupa Konseyi toplantısına gelişinde yaptığı açıklamada “Sayın Erdoğan’dan davet gelirse kendisini ziyaret edeceği” açıklamasında bulundu.

“Kathimerini.com.cy” haber sitesi ve diğer sitelerde yer alan habere göre Hristodulidis, Kıbrıs sorununun ele alınmasının ciddiyet gerektirdiğini ve bunun iletişimsel veya başka amaçlar için sunulamayacağı gibi, başka amaçlara da hizmet etmediğini savundu.

Hristodulidis açıklamasının devamında “Elbette Sayın Erdoğan’dan davet gelirse kendisini ziyaret edeceğim. Elbette Sayın Erdoğan’la görüşme ihtimali varsa bunu isteyeceğim. Buna hazır olduğumu gerek kendisine, gerek de üçüncü şahıslar aracılığıyla ilettim” ifadelerini de kullandı.

Kamuoyuna tüm bu yansıyanlarla birlikte, bu görüşmenin olma ihtimali bile varsa, kamuoyuna tüm bu yansıyanların hiçbir durumda buna faydası olmadığını öne süren Hristodulidis, Kıbrıs sorununun ele alınmasının özel bir ciddiyet gerektirdiğini sözlerine ekledi.

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