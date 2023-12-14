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2022-2023 üretim yılı kuraklık tazminatlarının 1. avans ödemesi yapıldı

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2022-2023 üretim yılı kuraklık tazminatlarının 1. avans ödemesi yapıldı
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Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanı Hüseyin Çavuş, 2022-2023 üretim yılı kuraklık tazminatlarının 1. avans ödemesinin Kıbrıs Türk Kooperatif Merkez Bankası’na gönderildiğini ve ödemelerin gerçekleştirildiğini belirtti.  
Bakanlık’tan yapılan yazılı açıklamaya göre, Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanlığı Genel Tarım Sigortası Fonu Saptama ve Değerlendirme Komitesi’nin ürün hasat döneminde başladığı kuraklık çalışmalarını büyük bir titizlikle yürüttüğünü vurgulayan Çavuş, tahıl ve baklagil yem bitkilerinin ekili olduğu alanlarda gözlem, inceleme ve zarar miktarlarının tespit edilerek, Meteoroloji Dairesi’nden alınan resmi yağış bilgileriyle de harmanlanarak 2022-2023 üretim yılında kuraklıktan zarar gören köy ve/veya bölgeler, Bakanlar Kurulu’nun  kararı ve Resmi Gazete’nin yayınıyla ilan edildiğini kaydetti.  
Bununla birlikte 2022-2023 yılı beyan döneminde Genel Tarım Sigortası Fonu'na kayıtlı bulunan ve herhangi bir zarar kapsamında ödeme almayan, tahıl (arpa, buğday, yulaf, hasıllık,  tritikale), yemlik baklagil (fiğ-vigo, favetta) üreticilerine dönüm başına 200.-TL/HD verim kaybı ödemesi yapılması ve meblağın Maliye Bakanlığı’nın uygun göreceği bir kalemden karşılanmasına da karar verildiğini dile getiren Çavuş, “Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanlığı olarak çözüm odaklı ve üretici dostu kimliğimiz doğrultusunda artan üretim girdi maliyetlerini de göz önünde bulundurarak üretimin devamlılığının sağlanabilmesi için büyük özveri ile çalışılmış ve ödemeler bugün gerçekleştirilmiştir.” ifadelerini kullandı.
Çavuş, kuraklıktan zarar gören toplam 173 Köy için 4486 üreticiye 584.434 dönüm alan için toplam 171,579,520.75 TL kuraklık tazminatı ödendiğini kaydetti.
 
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