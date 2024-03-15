Hristodulidis, Erdoğan'la görüşmek istiyor

Rum Lider Hristodulidis, TC Cumhurbaşkanı Erdoğan ile bir toplantının düzenlenmesini diledi; böyle bir toplantıya her zaman hazır olduğunu bildirdi

Rum Lider Nikos Hristodulidis, Türk-Yunan ilişkilerinde ilerlemenin Kıbrıs sorununa da fayda sağlayacağını, ancak Kıbrıs sorununa çözüm bulunmazsa Türkiye ve Yunanistan ilişkilerinin tam anlamıyla normalleşmesinin mümkün olamayacağını söyledi.

Selanik'te ziyareti sırasında, gazetecilerin Cumartesi günü , Cumhurbaşkanı Ersin Tatar ile görüşüp görüşmeyeceği sorusuna, Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri’nin Kişisel Temsilcisi María Ángela Holguín Cuéllar ile görüşeceğini, böyle bir toplantı için herhangi bir davet varsa elbette kabul edeceğini ifade etti.

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile görüşme olasılığına ilişkin bir başka soruya da Hristodoulidis, böyle bir toplantının düzenlenmesini diledi; böyle bir toplantıya her zaman hazır olduğunu bildirdi.

Yunan hükûmetiyle koordinasyon ve iş birliğinin mükemmel olduğunu, Yunanistan Başbakanı Kyriakos Mitsotakis ile sürekli istişare hâlinde olduklarını kaydeden Hristodoulidis, Yunan hükûmetine, Yunanistan Başbakanı’na ve Yunan halkına Kıbrıs’a yıllardan beri verdikleri destekten dolayı teşekkür etti.

Türk-Yunan diyaloğunu memnunlukla karşıladığını ifade eden Hristodulidis, Kıbrıs sorununa çözüm bulunmadan Türk-Yunan ilişkilerinin tam olarak normalleşmesinin mümkün olamayacağı dikkate alınırsa, Türk-Yunan ilişkilerindeki ilerlemenin Kıbrıs sorununa da faydası olacağını kaydetti.

Yunan hükûmeti ile koordinasyon ve iş birliğinin günlük olarak gerçekleştiğini, girişimleri sonucu ve Yunan hükûmetinden aldıkları destekle, kişisel temsilcinin atandığının altını çizen Nikos Hhristodoulidis, Holguín ile iki kez görüştüğünü, bir toplantı daha planladıklarını söyledi.

Hristodulidis, "Umarım koşullar oluşturulur. Tek amacımız görüşmelerin Crans-Montana'da kesildiği yerden yeniden başlamasıdır. Bu hedefe ulaşmayı umuyoruz” şeklinde konuştu.

