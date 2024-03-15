Cuellar temkinli

Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreterinin Kıbrıs sorunuyla ilgili kişisel temsilcisi Maria Angela Holguin Cuellar’ın Kıbrıs’taki temas turunu sürdürdüğü ifade edildi.
Güney’de yayımlanan Fileleftheros gazetesi “Dinamik Olmadan Süreç Olmaz” başlıklı haberinde, Kıbrıs’taki temas turunu sürdüren Holguin’in siyasi partilerle yaptığı görüşmelerde 7 yıl önce Crans Montana'da neyin yanlış gittiği ve neden anlaşmaya varılamadığı konusundaki değerlendirmelerini kayda geçirmeye çalıştığını yazdı.
Gazete, bu başarısızlığın gerek Holguin’i, gerek Birleşmiş Milletleri (BM) Kıbrıs sorunundaki bir sonraki hamleleri konusunda temkinli bir hale getirdiğinin görüldüğünü de belirtti.
Gazete, Holguin’in iki tarafın liderlikleri ve siyasi parti başkanlarıyla şimdiye kadar yaptığı görüşmelerde ne uluslararası örgütü, ne de liderleri müzakere masasına oturtmak için acelesi olmadığını açıkça ortaya koyduğunu da ifade etti. Holguin’in adada yaptığı görüşmelerde, BM’yi dinamiği olmayan bir sürece sokmaya niyeti olmadığına işaret ettiğini belirtildi.
Haberde, Holguin’in adanın iki tarafında yaptığı görüşmelerde tarafların isteklerini ana hatlarıyla belirlemeye çalıştığı da kaydedildi.
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