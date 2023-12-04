Hristodulidis: Chevron şirketinin Rum MEB’inde bulunması 'güven oyu' teşkil ediyor"

Rum Yönetimi Başkanı Nikos Hristodulidis’in, ABD’nin 6’ıncı filosuna ait “Mount Whitney” gemisine dün yaptığı ziyaretin ardından, Amerikan Chevron şirketiyle ilgili de bir açıklamada bulunduğu belirtildi.

Rum Yönetimi ile Amerikan Chevron şirketi arasında, tek yanlı olarak ilan edilen Rum “Münhasır Ekonomik Bölgesinde” yer alan 12’inci parseldeki “Afrodit” yatağının geliştirilmesine ilişkin ön anlaşma sağlandığını anımsatan Fileleftheros, Hristodulidis’in ise dün konu hakkında yaptığı açıklamada, Chevron şirketinin Rum MEB’inde bulunmasının “güven oyu teşkil ettiğini” söylediğini iletti.

En baştan beri niyetlerinin Chevron şirketiyle olumlu bir sonuca ulaşmak olduğunu ifade eden Hristodulidis, şirketten önerilerine olumlu yanıt aldıklarını, bununla birlikte bakacakları bazı son detaylar bulunduğunu kaydederek, planlandığı üzere ilerlemek için doğru yolda olduklarını sözlerine ekledi.

