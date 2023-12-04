Acil kan ve trombosit aranıyor

Fotoğraf sanatçısı ve akademisyen Gazi yüksel’in sağlık sorunları nedeniyle Yakın Doğu Üniversitesi Hastanesi’nde gerçekleştirilecek ameliyatı için çok acil 6 ünite A RH(-) kana ve 2 ünite Trombosite ihtiyaç vardır.

Kan ve trombosit vermekisteyenlerin yarın (05 Aralık 2023) öğleye kadar Yakın Doğu Üniversitesi Hastanesi Kan Bankasına başvurmaları gerekmektedir..